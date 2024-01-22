Церковне свято 22 січня: що суворо заборонено робити в день Тимофія

Історія свята

Тимофій, один із учнів Христа, прийняв мученицьку смерть. У 80 років його вбили язичники. Своє життя він присвятив вірі, також був учнем апостолом Павла. На очах Тимофія відбувалися чудеса зцілення.

Вважається, що після дня Тимофія повертаються морози. Тому в цю дату раніше було прийнято залишатися вдома, щоб перечекати холод і завірюху.

Також у цей день варто проаналізувати свої сни. Вважалося, що якщо у Тимофіїв день побачити сон, то він здійсниться.

Головні прикмети цього дня

хуртовина - хороша погода повернеться не скоро

пішов сніг - влітку буде хороший урожай

погода сонячна - весна вже близько.

Що не можна робити у день Тимофія

суворо заборонено випробовувати успіх - ризикувати, грати в азартні ігри, сперечатися

не можна виносити сміття - разом з ним на смітник може вирушити і щастя вашого будинку

поганословити і сваритися.

День ангела сьогодні відзначають : Анастасія, Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.