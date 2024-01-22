Церковный праздник 22 января: что строго запрещено делать в день Тимофея

История праздника

Тимофей, один из учеников Христа, принял мученическую смерть. В 80 лет его убили язычники. Свою жизнь он посвятил вере, также был учеником апостолом Павла. На глазах Тимофея проходили чудеса исцеления.

Считается, что после дня Тимофея возвращаются морозы. Поэтому в эту дату раньше было принято оставаться дома, чтобы переждать холода и вьюгу.

Также в этот день стоит анализировать свои сны. Считалось, что если в Тимофеев день увидеть сон, то он сбудется.

Главные приметы этого дня

метель разбушевалась - хорошая погода вернется не скоро

пошел снег - летом будет хороший урожай

погода солнечная - весна уже близко.

Что нельзя делать в день Тимофея

строго запрещено испытывать удачу - рисковать, играть в азартные игры, спорить

нельзя выносить мусор - вместе с ним на помойку может отправиться и счастье вашего дома

сквернословить и ссориться.

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.