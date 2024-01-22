Церковный праздник 22 января: что строго запрещено делать в день Тимофея

22 января церковь по новому стилю чтит память апостола Тимофея, одного из учеников Христа.
Что запрещено делать в день Тимофея, какие приметы и кого поздравить с днем ангела 22 января, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Тимофей, один из учеников Христа, принял мученическую смерть. В 80 лет его убили язычники. Свою жизнь он посвятил вере, также был учеником апостолом Павла. На глазах Тимофея проходили чудеса исцеления.
Считается, что после дня Тимофея возвращаются морозы. Поэтому в эту дату раньше было принято оставаться дома, чтобы переждать холода и вьюгу.
Также в этот день стоит анализировать свои сны. Считалось, что если в Тимофеев день увидеть сон, то он сбудется.
День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.
Ранее мы уже рассказывали, кто будет праздновать день ангела в январе.
Кроме этого, недавно появился календарь церковных праздников на январь 2024.