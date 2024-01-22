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Церковный праздник 22 января: что строго запрещено делать в день Тимофея

Какой сегодня церковный праздник (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

22 января церковь по новому стилю чтит память апостола Тимофея, одного из учеников Христа.

Что запрещено делать в день Тимофея, какие приметы и кого поздравить с днем ангела 22 января, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Тимофей, один из учеников Христа, принял мученическую смерть. В 80 лет его убили язычники. Свою жизнь он посвятил вере, также был учеником апостолом Павла. На глазах Тимофея проходили чудеса исцеления.

Считается, что после дня Тимофея возвращаются морозы. Поэтому в эту дату раньше было принято оставаться дома, чтобы переждать холода и вьюгу.

Также в этот день стоит анализировать свои сны. Считалось, что если в Тимофеев день увидеть сон, то он сбудется.

Главные приметы этого дня

  • метель разбушевалась - хорошая погода вернется не скоро
  • пошел снег - летом будет хороший урожай
  • погода солнечная - весна уже близко.

Что нельзя делать в день Тимофея

  • строго запрещено испытывать удачу - рисковать, играть в азартные игры, спорить
  • нельзя выносить мусор - вместе с ним на помойку может отправиться и счастье вашего дома
  • сквернословить и ссориться.

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Яков.

 

Ранее мы уже рассказывали, кто будет праздновать день ангела в январе.

Кроме этого, недавно появился календарь церковных праздников на январь 2024.

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