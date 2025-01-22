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Церковне свято 22 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 22 січня в церковному календарі (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

За новим церковним календарем 22 січня православна церква вшановує апостола від 70-ти Тимофія. За старим календарем сьогодні вшановують святого мученика Полієвкта.

Про те, яке свято сьогодні 22 січня в церковному календарі, а також про головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Апостол Тимофій був учнем апостола Павла. Святий народився у I столітті, в місті Лістри. Тим часом апостол Павло проповідував, мандруючи країнами.

Одного разу Павло прийшов до міста, в якому жив Тимофій з родиною. Молитвами Павло зцілив кульгавого юнака, що змусило багатьох жителів повірити в Господа. Серед вірян був і Тимофій з матір'ю та бабусею.

Згодом Тимофій став учнем Павла, а за деякий час почав супроводжувати апостола та допомагати йому в проповідях. Апостол ставився до Тимофія як батько, а за 15 років висвятив його у єпископи церкви у Ефесі.

Однак в місті проживало багато язичників, які вирішили провести свято з поклонінням ідолам. Апостол Тимофій намагався зупинити єретиків та розповісти їм про Христа.

Розлючені язичники забили святого каміння. Мощі апостола Тимофія були перенесені до храму Святих Апостолів, в Константинополі.

Народні традиції свята

Пращури вважали, що після дня Тимофія настають морози. Тому оселю готували до холодів та відмовлялася від далеких поїздок. 

Крім цього, за переконаннями предків, в цей день можуть снитися віщі сни. Тому побачене слід проаналізувати.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні хуртовина - тривалий час буде негода 
  • 22 січня погода сонячна - незабаром прийде весна 
  • Якщо сьогодні пішов сніг - урожай буде рясний

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, щоб уникнути негараздів, сьогодні не можна:

  • лихословити і сваритися з близькими
  • виносити сміття - на смітник може вирушити щастя оселі
  • випробовувати успіх

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 22 січня іменини у власників таких імен: Іван, Георгій, Макар, Петро, Леонтій, Микола, Тимофій, Анастасія.

А за старим стилем сьогодні день ангела святкують: Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро.

До речі, нещодавно ми повідомляли, які церковні свята будуть в лютому за новим церковним календарем.

А також писали про те, коли почнеться Великий піст у 2025 році.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

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