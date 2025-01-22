Церковный праздник 22 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Апостол Тимофей был учеником апостола Павла. Святой родился в I веке, в городе Листры. Тем временем апостол Павел проповедовал, странствуя по странам.

Однажды Павел пришел в город, в котором жил Тимофей с семьей. Молитвами Павел исцелил хромого юношу, что заставило многих жителей поверить в Господа. Среди верующих был и Тимофей с матерью и бабушкой.

Впоследствии Тимофей стал учеником Павла, а через некоторое время начал сопровождать апостола и помогать ему в проповедях. Апостол относился к Тимофею как отец, а через 15 лет рукоположил его в епископы церкви в Ефесе.

Однако в городе проживало много язычников, которые решили провести праздник с поклонением идолам. Апостол Тимофей пытался остановить еретиков и рассказать им о Христе.

Разъяренные язычники забили святого камнями. Мощи апостола Тимофея были перенесены в храм Святых Апостолов, в Константинополе.

Народные традиции праздника

Предки считали, что после дня Тимофея наступают морозы. Поэтому дом готовили к холодам и отказывалась от дальних поездок.

Кроме этого, по убеждениям предков, в этот день могут сниться вещие сны. Поэтому увиденное следует проанализировать.

Главные приметы этого дня

Если сегодня метель - длительное время будет непогода

22 января погода солнечная - вскоре придет весна

Если сегодня пошел снег - урожай будет обильный

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, чтобы избежать невзгод, сегодня нельзя:

сквернословить и ссориться с близкими

выносить мусор - на помойку может отправиться счастье дома

испытывать успех

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 22 января именины у обладателей таких имен: Иван, Георгий, Макар, Петр, Леонтий, Николай, Тимофей, Анастасия.

А по старому стилю сегодня день ангела празднуют: Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр.