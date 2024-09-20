Церковне свято 21 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

21 вересня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Кондрата та інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Кодрат прославився своєю незламною вірою та могутніми проповідями, завдяки яким багато людей прийняли християнство. Він безстрашно руйнував язичницькі храми, знищував ідолів та виганяв демонів своїми молитвами, що викликало лють серед язичників, які вирішили переслідувати його.
Попри всі страждання, Кодрат залишався вірним Христу. Його ув'язнювали, били камінням та морили голодом, але він завжди знаходив порятунок у Божій благодаті. Після довгих випробувань святий завершив свій земний шлях, та його душа отримала вічне життя в Царстві Небесному.
Кодрат Афінський, болгарська ікона (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується ходити в баню, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям. Вважається, що в цей день вода має особливу енергію, яка може негативно вплинути на самопочуття.
У цей день селяни старанно працювали, щоб підготувати землю до нового сезону. Вони удобрювали ґрунт і молотили зерно з нового врожаю, щоб запастися на майбутнє.
Завтра іменини святкують: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.