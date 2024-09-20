Церковне свято 21 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Кодрат прославився своєю незламною вірою та могутніми проповідями, завдяки яким багато людей прийняли християнство. Він безстрашно руйнував язичницькі храми, знищував ідолів та виганяв демонів своїми молитвами, що викликало лють серед язичників, які вирішили переслідувати його.

Попри всі страждання, Кодрат залишався вірним Христу. Його ув'язнювали, били камінням та морили голодом, але він завжди знаходив порятунок у Божій благодаті. Після довгих випробувань святий завершив свій земний шлях, та його душа отримала вічне життя в Царстві Небесному.

Кодрат Афінський, болгарська ікона (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися чи пліткувати

Лінуватися та лихословити

Брати чи давати будь-що у борг.

Також не рекомендується ходити в баню, інакше можуть початися проблеми зі здоров'ям. Вважається, що в цей день вода має особливу енергію, яка може негативно вплинути на самопочуття.

Народні прикмети і традиції 21 вересня

Багато горіхів, але мало грибів - до суворої, сніжної зими

Ясна, сонячна погода - осінь буде теплою

Вже опало листя з дерев - до ранньої зими

Багато павутиння на деревах - буде тепло

Червоне небо на світанку - до дощів та вітру

На хвойних багато шишок - буде багато ягід і горіхів.

У цей день селяни старанно працювали, щоб підготувати землю до нового сезону. Вони удобрювали ґрунт і молотили зерно з нового врожаю, щоб запастися на майбутнє.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: