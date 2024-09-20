Церковный праздник 21 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

21 сентября православные украинцы чтят память святого апостола Кондрата и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Кодрат прославился своей несокрушимой верой и могущественными проповедями, благодаря которым многие приняли христианство. Он бесстрашно разрушал языческие храмы, уничтожал идолов и изгонял демонов своими молитвами, что вызвало ярость среди язычников, решивших преследовать его.
Несмотря на все страдания, Кодрат оставался верен Христу. Его заключили в тюрьму, били камнями и морили голодом, но он всегда находил спасение в Божьей благодати. После долгих испытаний святой завершил свой земной путь, и его душа обрела вечную жизнь в Царстве Небесном.
Кодрат Афинский, болгарская икона (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется ходить в баню, в противном случае могут начаться проблемы со здоровьем. Считается, что в этот день вода обладает особой энергией, которая может негативно повлиять на самочувствие.
В этот день крестьяне усердно работали, чтобы подготовить землю к новому сезону. Они удобряли почву и молотили зерно из нового урожая, чтобы запастись на будущее.
Завтра именины празднуют Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.