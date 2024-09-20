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Церковный праздник 21 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 21 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

21 сентября православные украинцы чтят память святого апостола Кондрата и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Кодрат прославился своей несокрушимой верой и могущественными проповедями, благодаря которым многие приняли христианство. Он бесстрашно разрушал языческие храмы, уничтожал идолов и изгонял демонов своими молитвами, что вызвало ярость среди язычников, решивших преследовать его.

Несмотря на все страдания, Кодрат оставался верен Христу. Его заключили в тюрьму, били камнями и морили голодом, но он всегда находил спасение в Божьей благодати. После долгих испытаний святой завершил свой земной путь, и его душа обрела вечную жизнь в Царстве Небесном.

Кодрат Афинский, болгарская икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться или сплетничать
  • Лениться и злословить
  • Брать или давать что-либо взаймы.

Также не рекомендуется ходить в баню, в противном случае могут начаться проблемы со здоровьем. Считается, что в этот день вода обладает особой энергией, которая может негативно повлиять на самочувствие.

Народные приметы и традиции 21 сентября

  • Много орехов, но мало грибов - до суровой, снежной зимы
  • Ясная, солнечная погода - осень будет теплой
  • Уже опали листья с деревьев - к ранней зиме
  • Много паутины на деревьях - будет тепло
  • Красное небо на рассвете - к дождям и ветру
  • На хвойных много шишек - будет много ягод и орехов.

В этот день крестьяне усердно работали, чтобы подготовить землю к новому сезону. Они удобряли почву и молотили зерно из нового урожая, чтобы запастись на будущее.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День фармацевтического работника
  • День изобретателя и рационализатора
  • День города Херсон
  • День города Кропивницкий
  • День города Чернигов
  • Международный день красной панды
  • День хирурга.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, когда День учителя 2024 года в Украине по новому календарю - точная дата.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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