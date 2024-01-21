Церковне свято 21 січня: що треба зробити, щоб у родині було благополуччя та достаток

Історія свята
Максим Сповідник народився близько 580 року в Константинополі у благочестивій християнській родині. Він здобув гарну освіту та пішов на державну службу працювати першим секретарем імператора Іраклія. Втім потім він пішов до Хрисопольської обителі і постригся у ченці. Пізніше він став ігуменом монастиря.
Близько 6 років Максим Сповідник проповідував на околицях Олександрії, потім він вирушив до Карфагену, де також ніс слово Боже протягом 5 років.
Коли до влади прийшов жорстокий імператор Констанс II, що переслідував християн, то він наказав схопити Максима. Святого впіймали тільки через 5 років і посадили у в’язницю. Його там жорстоко катували, відтяли праву руку і відрізали язика. Але Господь сотворив диво і Максим зміг говорити.
У народі Максима Сповідника вважають захисником скривджених. Тому здавна у цей день заведено робити добрі справи і допомагати тим, хто потрапив у біду. Також у цей день потрібно дякувати і молитися за тих, хто був поруч у важку хвилину.
Наші предки у цей день пекли пироги з різними начинками та пригощали рідних. Частина з них віддавали бідним і голодуючим, щоб в родині було благополуччя і достаток.
Прикмети дня
- безхмарна погода - буде рання весна
- холодний і сухий день - буде жаркий серпень
- якщо місяць ховається в хмарах - готуйтесь до щедрого урожаю, якщо ж ніч безхмарна - буде неврожайний рік
- ясні зорі - найближчими днями будуть морози
Що сьогодні не можна робити
- сваритися з рідними та близькими
- відмовляти у допомозі нужденним
- ухвалювати відповідальні рішення, бо потім пошкодуєте про це
- позичати і давати у борг гроші
- пришивати ґудзики, бо це заважатиме позбутися старих проблем
День ангела сьогодні святкують: Іполіт, Іполіта, Гнат, Іван, Клавдія, Максим, Офелія, Оскар, Стефан, Лаврентій, Анастасій, Валеріан, Максим, Євген, Агнія, Феодосій, Ганна.
Головна молитва дня
"Преподобний отче Максиме! Зміцни нашу слабку віру, щоб безсумнівно сподіватися нам на отримання благосердя від Отця Небесного молитвами твоїми.
Випроси турботами своїми у Всемилостивого Бога нашого мир для Церкви Його, під знаменем хреста войовничих, погодження у вірі та одностайність, знищення розколу та непорозуміння, підтримку в благих справах, зцілення для хворих, сумним - розраду, ображеним - заступництво, бідуючим пдопомогу.
Усім нам, що з вірою в серці прийшли до тебе, допоможи опікою своєю та проханнями до Господа, і усіх нас направ у мирі та покаянні скінчити життя наше земне, Небесного Царства наслідуючи, щоб жити з усіма праведниками, за життя догодившими Господу нашому Ісусу Христу, Якому же личить усяка слава, честь та поклоніння, разом з Його Отцем та Пресвятим і Благим і Животворний Його Духом, нині і прісно і на віки віків". Амінь.