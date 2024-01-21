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Церковный праздник 21 января: что нужно сделать, чтобы в семье было благополучие и достаток

Какой церковный праздник 21 января (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

21 января церковь по новому стилю чтит преподобного Максима Исповедника, по старому календарю в этот день вспоминали преподобного Григория Печерского.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе в благочестивой христианской семье. Он получил хорошее образование и отправился на государственную службу работать первым секретарем императора Ираклия. Однако потом он пошел в Хрисопольскую обитель и постригся в монахи. Позже он стал игуменом монастыря.

Около 6 лет Максим Исповедник проповедовал в окрестностях Александрии, затем отправился в Карфаген, где также нес слово Божие в течение 5 лет.

Когда к власти пришел жестокий император Констанс II, преследовавший христиан, он приказал схватить Максима. Святого поймали только через 5 лет и посадили в тюрьму. Его там жестоко пытали, отрезали правую руку и язык. Но Господь сотворил чудо и Максим смог говорить.

В народе Максима Исповедника считают защитником обиженных. Поэтому в этот день принято делать добрые дела и помогать тем, кто попал в беду. Также в этот день нужно благодарить и молиться за тех, кто был рядом в трудную минуту.

Наши предки в этот день пекли пироги с разными начинками и угощали родных. Часть из них отдавали бедным и голодающим, чтобы в семье было благополучие и достаток.

Приметы дня

  • безоблачная погода - будет ранняя весна
  • холодный и сухой день - будет жаркий август
  • если луна прячется в облаках - готовьтесь к щедрому урожаю, если же ночь безоблачная - будет неурожайный год
  • ясные звезды - в ближайшие дни будут морозы

Что сегодня нельзя делать

  • ссориться с родными и близкими
  • отказывать в помощи нуждающимся
  • принимать ответственные решения, потому что потом пожалеете об этом
  • одалживать и давать взаймы деньги
  • пришивать пуговицы, потому что это будет мешать избавиться от старых проблем

День ангела сегодня празднуют: Иполит, Иполита, Игнат, Иван, Клавдия, Максим, Офелия, Оскар, Стефан, Лаврентий, Анастасий, Валериан, Максим, Евгений, Агния, Феодосий, Анна.

Главная молитва дня

"Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими.

Выпроси заботами своими у Всемилостивого Бога нашего мир для Церкви Его, под знамением креста воинствующих, согласование в вере и единодушие, уничтожение раскола и недоразумения, поддержку в благих делах, исцеление для больных, печальным - утешение, обиженным - покровительство, нуждающимся в помощи.

Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков". Аминь.

 

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