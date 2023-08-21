Церковне свято 21 серпня: що в жодному разі не можна робити в цей день
21 серпня за православним календарем вшановують пам'ять святителя Мирона-чудотворця, єпископа Критського. В народі - Мирон-Вітрогон, Миронів день. Цей день має як особливі традиції, так і заборони.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати, дізнайтеся далі в матеріалі Styler.
Традиції свята, що треба зробити
В народі спостерігали, що 21 серпня часто був дуже вітряним днем. Наші предки вважали, якщо в цей день вийти на пагорб і встати спиною до вітру, то можна видужати від усіх хвороб.
Самотні дівчата молилися Мирону, щоб знайти пару. А щоб замовляння подіяло, виходили на перехрестя, ставали обличчям до вітру і голосно кричали ім'я свого коханого.
На перехрестя в цей день виходили, щоб загадувати бажання. Якщо після цього вітер подує в обличчя, то бажання збудеться.
Цей день вдалий для збору ожини і брусниці. З ягід варили цілющі компоти і варення.
У цей день небажано хворіти, інакше хвороба затягнеться надовго.
Що не можна робити в цей день
Не варто лаятися і скаржитися на життя вголос, інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".
Не можна мити підлогу, адже разом з брудом можна вимити щастя і достаток.
Не рекомендується приймати важливі рішення, укладати угоди. А також будувати плани на далеке майбутнє, інакше все трапиться не так, як замислювалося.
Заборонено піднімати будь-які речі з землі, особливо монети.
Триває Успенський піст (до 27 серпня), тому не можна їсти м'ясо, рибу, молоко і яйця, а також шумно веселитися і пити алкоголь.
Прикмети погоди 21 серпня
- Якщо день дощовий, то і восени будуть часті дощі
- Якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша
- Якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м'яка
- Негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа
- Багато пшениці вродило - до сильних заморозків
- Хороший урожай ягід - до холодної зими
Іменини відзначають власники таких імен:
Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.
Як помолитися за кохану людину
В ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь.
Господи Святий Всесильний, дай моєму коханому сили, щоб він зміг зробити все, що задумав, про що мріє. Врятуй і помилуй його, Господи. Пробач йому гріхи його, визволь від спокус, збережи в чистоті. Нагороди його за доброту, за серце, що любить.
Не дай йому розчаруватись у людях, зміцни його сили, його надії, допоможи у задумах, пішли йому любов та щастя. Нехай його люблять ті, кого і він любить, нехай полюблять його та вороги, і ніхто не заподіє зла.
Нехай мій коханий дізнається, як сильно я люблю його, і нехай він зрадіє.
Помилуйся, Господи! Амінь!
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