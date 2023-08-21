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Церковне свято 21 серпня: що в жодному разі не можна робити в цей день

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Понеділок 21 серпня 2023 06:00
Церковне свято 21 серпня: що в жодному разі не можна робити в цей день Яке свято 21 серпня (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

21 серпня за православним календарем вшановують пам'ять святителя Мирона-чудотворця, єпископа Критського. В народі - Мирон-Вітрогон, Миронів день. Цей день має як особливі традиції, так і заборони.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати, дізнайтеся далі в матеріалі Styler.

Традиції свята, що треба зробити

В народі спостерігали, що 21 серпня часто був дуже вітряним днем. Наші предки вважали, якщо в цей день вийти на пагорб і встати спиною до вітру, то можна видужати від усіх хвороб.

Самотні дівчата молилися Мирону, щоб знайти пару. А щоб замовляння подіяло, виходили на перехрестя, ставали обличчям до вітру і голосно кричали ім'я свого коханого.

На перехрестя в цей день виходили, щоб загадувати бажання. Якщо після цього вітер подує в обличчя, то бажання збудеться.

Цей день вдалий для збору ожини і брусниці. З ягід варили цілющі компоти і варення.

У цей день небажано хворіти, інакше хвороба затягнеться надовго.

Що не можна робити в цей день

Не варто лаятися і скаржитися на життя вголос, інакше вітер підхопить ці слова і "понесе виконувати".

Не можна мити підлогу, адже разом з брудом можна вимити щастя і достаток.

Не рекомендується приймати важливі рішення, укладати угоди. А також будувати плани на далеке майбутнє, інакше все трапиться не так, як замислювалося.

Заборонено піднімати будь-які речі з землі, особливо монети.

Триває Успенський піст (до 27 серпня), тому не можна їсти м'ясо, рибу, молоко і яйця, а також шумно веселитися і пити алкоголь.

Прикмети погоди 21 серпня

  • Якщо день дощовий, то і восени будуть часті дощі
  • Якщо вранці туман і роса, значить, погода буде хороша
  • Якщо вода у водоймах опівдні тиха, значить, осінь буде спокійна, а зима м'яка
  • Негода в цей день буде мати затяжний характер і протримається до Бабиного літа
  • Багато пшениці вродило - до сильних заморозків
  • Хороший урожай ягід - до холодної зими

Іменини відзначають власники таких імен:

Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.​

Як помолитися за кохану людину

В ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь.

Господи Святий Всесильний, дай моєму коханому сили, щоб він зміг зробити все, що задумав, про що мріє. Врятуй і помилуй його, Господи. Пробач йому гріхи його, визволь від спокус, збережи в чистоті. Нагороди його за доброту, за серце, що любить.

Не дай йому розчаруватись у людях, зміцни його сили, його надії, допоможи у задумах, пішли йому любов та щастя. Нехай його люблять ті, кого і він любить, нехай полюблять його та вороги, і ніхто не заподіє зла.

Нехай мій коханий дізнається, як сильно я люблю його, і нехай він зрадіє.

Помилуйся, Господи! Амінь!

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