Церковный праздник 21 августа: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

21 августа по православному календарю чтят память святителя Мирона-чудотворца, епископа Критского. В народе - Мирон-Витрогон, Миронов день. Этот день имеет как особые традиции, так и запреты.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить, узнайте дальше в материале Styler.

Традиции праздника, что нужно сделать

В народе заметили, что 21 августа часто был очень ветреным днем. Наши предки считали, если в этот день выйти на холм и встать спиной к ветру, то можно выздороветь от всех болезней.

Одинокие девушки молились Мирону, чтобы найти пару. А чтобы заговор действовал, выходили на перекресток, становились лицом к ветру и громко кричали имя своего любимого.

На перекресток в этот день выходили, чтобы загадывать желания. Если после этого ветер подует в лицо, то желание сбудется.

Этот день удачен для сбора ежевики и брусники. Из ягод варили целебные компоты и варенье.

В этот день нежелательно болеть, иначе заболевание затянется надолго.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит ругаться и жаловаться на жизнь вслух, иначе ветер подхватит эти слова и "понесет исполнять".

Нельзя мыть пол, ведь вместе с грязью можно вымыть счастье и достаток.

Не рекомендуется принимать важные решения, заключать сделки. А также строить планы на далекое будущее, иначе все случится не так, как задумывалось.

Запрещено поднимать какие-либо вещи с земли, особенно монеты.

Продолжается Успенский пост (до 27 августа), поэтому нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца, а также шумно развлекаться и пить алкоголь.

Приметы погоды 21 августа

Если день дождливый, то и осенью будут частые дожди

Если утром туман и роса, значит, погода будет хорошая

Если вода в водоемах в полдень тихая, значит, осень будет спокойной, а зима мягкая

Непогода в этот день будет носить затяжной характер и продержится до бабьего лета

Много пшеницы уродило - к сильным заморозкам

Хороший урожай ягод - к холодной зиме

Именины отмечают владельцы таких имен:

Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

Как помолиться за любимого человека