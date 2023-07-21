Церковне свято 21 липня: чим особливий цей день літа, кому помолитися

У чому суть свята

Святий народився в Єрусалимі за правління імператора Діоклетіана, який займався переслідуванням прихильників християнської віри.

Батько Прокопа був християнином, але рано помер, тому Прокопа виховувала матір, яка була язичницею. Здобувши чудову освіту, він став служити імператору і швидко просуватися по службі. Коли почалися переслідування християн, Прокопія відправили до Олександрії для того, щоб вбивати послідовників вчення Ісуса. Однак у дорозі сталося диво: він побачив розп'яття і почув голос Ісуса Христа, після чого став послідовником вчення. Мати, дізнавшись про це, вирішила сама прийти до імператора і поскаржитися на те, що її син зрадив язичницьких богів. Після цього Прокопія було заарештовано і кинуто до в'язниці.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Прийнято було зав'язувати перший стиснутий у цей день сніп. Його перев'язували рушником і зберігали в передньому кутку будинку до свята Покрови Богородиці, після чого згодовували худобі, вважаючи, що корови та кози в цьому випадку взимку охочіше будуть їсти підготовлений для них корм.

Також у цей день починали збирати чорницю, бо вже не заважали це робити комарі.

Прикмети цього дня

Якщо бджоли проявляють надто сильну активність – буде спекотно

дощ, але немає вітру - чекайте довгої негоди

купуватися на прокопах у водоймі, значить накликати на себе біду

Що заборонено робити цього дня

Не варто починати нові справи, тому що вони не принесуть успіху

Заборонено сваритися, лаятись, лінуватися

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею

Хто святкує День ангела 21 липня

Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.

Молитва цього дня

Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне.

Блаженні плачуть, бо вони втішаться.

Блаженні лагідні, бо вони успадковують землю.

Блаженні жадібні й жадібні правди, бо вони наситяться.

Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть.

Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.

Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими.

Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне.

Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і гнати і всіляко неправедно злословити за Мене.

Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах: так гнали і пророків, що були перед вами.