Церковне свято 21 червня: що не можна робити і найголовніша молитва, яку потрібно прочитати

Сьогодні, 21 червня, православні віруючі вшановують пам'ять Феодора Стратилата. Також сьогодні - День сонцестояння.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Святий Феодор вважається покровителем християнського воїнства. Відповідно до житія, Феодор був талановитим, хоробрим та гарним юнаком. Він жив за правління імператора Ліцинія під час гонінь на християн. Відомо, що в давнину саме в цей день намагалися копати колодязі. Щоб визначити "правильне" місце, до землі прикладали сковороду.

З того, наскільки сковорода запотіла, робили висновки, чи є під землею вода, чи краще робити свердловину в іншому місці. Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, що в цей день погода буде хороша.

Народні прикмети на 21 червня

У червні спостерігається посуха, а на Федора, 21 червня, ще й велика роса - до хорошого врожаю;

Грозовий день 21 червня - буде поганий сінокіс;

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою;

Роса - прикмета того, що буде добрий урожай коноплі та льону.

Що не можна робити у цей день

21 червня вважається днем ​​з дуже сильною енергетикою. Уникайте сьогодні негативу, адже злі думки чи вчинки принесуть вам нещастя.

Не можна лаятися та сваритися

Не рекомендується день сонцестояння проводити на самоті.

Іменини 21 червня святкують: Василь, Павло, Федір.

Сильна молитва, яку читають у День літнього сонцестояння

Господи, Царю небесний, Утішителю, Дух істини, змилосердись і помилуй мене, грішного раба твого, відпусти і пробач мені, недостойному, все, чим згрішив я сьогодні як людина, а може навіть і не як людина, а гірша за тварину.

Всі гріхи мої добровільні та недобровільні, свідомі та несвідомі, скоєні мною за молодість чи злу науку та зухвалість, вибач. Помилуй мене, Владико, лінивого і недостойного раба Твого, відпусти й пробач мені, як добрий і людолюбець.

Щоб я, блудний, грішний і окаянний, спокійно ліг, заснув і відпочив, і, вставши, вклонився, і, оспівуючи, прославив пречесне ім'я Твоє з батьком і його сином однорідним нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.