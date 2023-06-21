Церковный праздник 21 июня: что нельзя делать и самая главная молитва, которую нужно прочесть

Сегодня, 21 июня православные верующие чтят память Феодора Стратилата. Также сегодня День солнцестояния.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

В чем суть праздника

Святой Феодор считается покровителем христианского воинства. Согласно житию, Феодор был талантливым, храбрым и красивым юношей. Он жил при правлении императора Лициния в период гонений на христиан. Известно, что в старину именно в этот день старались копать колодцы. Чтобы определить "правильное" место, к земле прикладывали сковороду.

По тому, насколько сковорода запотела, делали выводы, есть ли под землей вода или лучше делать скважину в другом месте. Наши предки верили, что колодезная вода в этот день приобретает целебные свойства.

Народные приметы на 21 июня

В июне наблюдается засуха, а на Федора, 21 июня, еще и роса большая - к хорошему урожаю;

Грозовой день 21 июня - будет плохой сенокос;

Очень громкая гроза в этот день предвещает долгое ненастье;

Роса - примета того, что будет хороший урожай конопли и льна.

Что нельзя делать в этот день

21 июня считается днем ​​с очень сильной энергетикой. Избегайте сегодня негатива, ведь злые мысли или поступки принесут вам несчастье.

Нельзя ругаться и ссориться

Не рекомендуется день солнцестояния проводить в одиночестве.

Именины 21 июня празднуют: Василий, Павел, Федор.

Сильная молитва, которую читают в День летнего солнцестояния

Господи, Царю небесный, Утешителю, Дух истины, умилосердися и помилуй меня, грешного раба твоего, отпусти и прости мне, недостойному, все, чем согрешил я сегодня как человек, а может даже и не как человек, а хуже животного.

Все грехи мои добровольные и недобровольные, сознательные и несознательные, совершенные мной за молодость или злую науку и дерзость, прости. Помилуй меня, Владыко, ленивого и недостойного раба Твоего, отпусти и прости мне, как благий и Человеколюбец.

Чтобы я, блудный, грешный и окаянный, спокойно лег, уснул и отдохнул, и, встав, поклонился, и, воспевая, прославил пречестное имя Твое с отцом и единородным его сыном ныне и присно, и во веки вечные. Аминь.