Церковне свято 20 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 20 жовтня у церковному календарі

Артемій, ймовірно, жив у IV столітті в Олександрії або в іншій частині Римської імперії. Він був офіцером у римській армії, але потім став християнином і відкрито сповідував свою віру. Це привело до гонінь на нього, оскільки християни в той час зазнавали переслідувань.

Артемія заарештували, катували та, зрештою, стратили за його вірність Христу. Під час мук він показав велику мужність і стійкість. Його вважають прикладом для багатьох вірян. Святий Артемій є покровителем воїнів і тих, хто переживає труднощі. Його просять про допомогу в складних ситуаціях і про захист у важкі часи.

Що не можна робити

Сваритися, лихословити

Багато веселитися

Згадувати погане

Освідчуватися у коханні.

Народні прикмети і традиції 20 жовтня

Чутно грім - взимку буде мало снігу

Випав сніг - скоро потепління

На деревах іній - до неврожаю

Гарна погода - затримається на місяць.

У кого день ангела 20 жовтня

Завтра іменини святкують: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Олександр, Ян, Аріна, Ірина.

За гороскопом люди, які народилися 20 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 20 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: