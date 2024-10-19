Церковный праздник 20 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 20 октября в церковном календаре

Артемий, вероятно, жил в IV веке в Александрии или другой части Римской империи. Он был офицером в римской армии, но затем стал христианином и открыто исповедовал свою веру. Это привело к гонениям на него, поскольку христиане в то время подвергались преследованиям.

Артемия арестовали, пытали и, наконец, казнили за его верность Христу. Во время мучений он показал большое мужество и стойкость. Его считают примером для многих верующих. Святой Артемий является покровителем воинов и тех, кто испытывает трудности. Его просят о помощи в сложных ситуациях и о защите в трудные времена.

Святые Артемий и Герасим (фото: Википедия)

Что нельзя делать

Ссориться, злословить

Много веселиться

Вспоминать плохое

Признаться в любви.

В этот день не рекомендуется оставлять дверь открытой, ведь в дом может зайти нечисть. Также это неблагоприятное время для венчания, поскольку союз двух людей может быть недолговечным.

Народные приметы и традиции 20 октября

Слышен гром - зимой будет мало снега

Выпал снег - скоро потепление

На деревьях иней - к неурожаю

Хорошая погода - задержится на месяц.

Обычно молятся о здоровье военнослужащих и тех, кто защищает родную землю.

У кого день ангела 20 октября

Завтра именины празднуют Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ян, Арина, Ирина.

По гороскопу люди, родившиеся 20 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 20 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: