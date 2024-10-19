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Церковне свято 20 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Субота 19 жовтня 2024 23:09
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Церковне свято 20 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 20 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

20 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Артемія за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 20 жовтня у церковному календарі

Артемій, ймовірно, жив у IV столітті в Олександрії або в іншій частині Римської імперії. Він був офіцером у римській армії, але потім став християнином і відкрито сповідував свою віру. Це привело до гонінь на нього, оскільки християни в той час зазнавали переслідувань.

Артемія заарештували, катували та, зрештою, стратили за його вірність Христу. Під час мук він показав велику мужність і стійкість. Його вважають прикладом для багатьох вірян. Святий Артемій є покровителем воїнів і тих, хто переживає труднощі. Його просять про допомогу в складних ситуаціях і про захист у важкі часи.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити
  • Багато веселитися
  • Згадувати погане
  • Освідчуватися у коханні.

Народні прикмети і традиції 20 жовтня

  • Чутно грім - взимку буде мало снігу
  • Випав сніг - скоро потепління
  • На деревах іній - до неврожаю
  • Гарна погода - затримається на місяць.

У кого день ангела 20 жовтня

Завтра іменини святкують: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Олександр, Ян, Аріна, Ірина.

За гороскопом люди, які народилися 20 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 20 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День боротьби із захворюванням на рак молочної залози
  • Міжнародний день авіадиспетчера
  • Міжнародний день кухаря, День кока
  • Міжнародний день лінивця.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

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