Церковне свято 20 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
20 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Артемія за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 20 жовтня у церковному календарі
Артемій, ймовірно, жив у IV столітті в Олександрії або в іншій частині Римської імперії. Він був офіцером у римській армії, але потім став християнином і відкрито сповідував свою віру. Це привело до гонінь на нього, оскільки християни в той час зазнавали переслідувань.
Артемія заарештували, катували та, зрештою, стратили за його вірність Христу. Під час мук він показав велику мужність і стійкість. Його вважають прикладом для багатьох вірян. Святий Артемій є покровителем воїнів і тих, хто переживає труднощі. Його просять про допомогу в складних ситуаціях і про захист у важкі часи.
Що не можна робити
- Сваритися, лихословити
- Багато веселитися
- Згадувати погане
- Освідчуватися у коханні.
Народні прикмети і традиції 20 жовтня
- Чутно грім - взимку буде мало снігу
- Випав сніг - скоро потепління
- На деревах іній - до неврожаю
- Гарна погода - затримається на місяць.
У кого день ангела 20 жовтня
Завтра іменини святкують: Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Олександр, Ян, Аріна, Ірина.
За гороскопом люди, які народилися 20 жовтня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 20 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День боротьби із захворюванням на рак молочної залози
- Міжнародний день авіадиспетчера
- Міжнародний день кухаря, День кока
- Міжнародний день лінивця.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.