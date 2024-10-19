Церковный праздник 20 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
20 октября православные украинцы чтят память святого великомученика Артемия по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 20 октября в церковном календаре
Артемий, вероятно, жил в IV веке в Александрии или другой части Римской империи. Он был офицером в римской армии, но затем стал христианином и открыто исповедовал свою веру. Это привело к гонениям на него, поскольку христиане в то время подвергались преследованиям.
Артемия арестовали, пытали и, наконец, казнили за его верность Христу. Во время мучений он показал большое мужество и стойкость. Его считают примером для многих верующих. Святой Артемий является покровителем воинов и тех, кто испытывает трудности. Его просят о помощи в сложных ситуациях и о защите в трудные времена.
Святые Артемий и Герасим (фото: Википедия)
Что нельзя делать
- Ссориться, злословить
- Много веселиться
- Вспоминать плохое
- Признаться в любви.
В этот день не рекомендуется оставлять дверь открытой, ведь в дом может зайти нечисть. Также это неблагоприятное время для венчания, поскольку союз двух людей может быть недолговечным.
Народные приметы и традиции 20 октября
- Слышен гром - зимой будет мало снега
- Выпал снег - скоро потепление
- На деревьях иней - к неурожаю
- Хорошая погода - задержится на месяц.
Обычно молятся о здоровье военнослужащих и тех, кто защищает родную землю.
У кого день ангела 20 октября
Завтра именины празднуют Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ян, Арина, Ирина.
По гороскопу люди, родившиеся 20 октября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 20 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День борьбы с заболеванием раком молочной железы
- Международный день авиадиспетчера
- Международный день повара, День кока
- Международный день ленивца.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.