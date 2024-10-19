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Церковный праздник 20 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 19 октября 2024 23:09
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Церковный праздник 20 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 20 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

20 октября православные украинцы чтят память святого великомученика Артемия по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 20 октября в церковном календаре

Артемий, вероятно, жил в IV веке в Александрии или другой части Римской империи. Он был офицером в римской армии, но затем стал христианином и открыто исповедовал свою веру. Это привело к гонениям на него, поскольку христиане в то время подвергались преследованиям.

Артемия арестовали, пытали и, наконец, казнили за его верность Христу. Во время мучений он показал большое мужество и стойкость. Его считают примером для многих верующих. Святой Артемий является покровителем воинов и тех, кто испытывает трудности. Его просят о помощи в сложных ситуациях и о защите в трудные времена.

Церковный праздник 20 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Святые Артемий и Герасим (фото: Википедия)

Что нельзя делать

  • Ссориться, злословить
  • Много веселиться
  • Вспоминать плохое
  • Признаться в любви.

В этот день не рекомендуется оставлять дверь открытой, ведь в дом может зайти нечисть. Также это неблагоприятное время для венчания, поскольку союз двух людей может быть недолговечным.

Народные приметы и традиции 20 октября

  • Слышен гром - зимой будет мало снега
  • Выпал снег - скоро потепление
  • На деревьях иней - к неурожаю
  • Хорошая погода - задержится на месяц.

Обычно молятся о здоровье военнослужащих и тех, кто защищает родную землю.

У кого день ангела 20 октября

Завтра именины празднуют Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Александр, Ян, Арина, Ирина.

По гороскопу люди, родившиеся 20 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 20 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День борьбы с заболеванием раком молочной железы
  • Международный день авиадиспетчера
  • Международный день повара, День кока
  • Международный день ленивца.

Ранее мы рассказывали три вероятных теории о том, кто на самом деле написал Библию.

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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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