Церковне свято 20 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Свято 20 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Євстратія та інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Євстратій жив у III-IV століттях і був римським воїном, який спочатку був язичником. Однак, зустріч із християнами змінила його погляди, і після глибоких роздумів він вирішив прийняти нову віру.
Пізніше Євстратій відмовився приносити жертви язичницьким богам, за що його схопили та жорстоко катували, після чого стратили. За однією з версій, його стратили мечем, за іншою - скинули зі скелі. Після смерті на місцях його мучеництва стали відбуватися численні чудеса, які привертали велику кількість вірян.
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
Також не рекомендується дарувати або приймати подарунки цього дня, оскільки це може призвести до різкого погіршення стосунків з людиною. Крім того, не варто нарікати на долю чи сумувати - вважається, що все сказане повернеться до вас у подвійному розмірі.
З цього дня селяни розпочинали збір врожаю цибулі на городах. Лушпиння не спалювали, адже це вважалося поганою прикметою, яка могла принести нещастя. На обід готували різноманітні страви з цибулею, вірячи, що такі частування зміцнять здоров'я та забезпечать добробут на весь рік.
Завтра іменини святкують: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати - подробиці та пояснення.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.