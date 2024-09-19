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Церковне свято 20 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке церковне свято 20 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 20 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Євстратія та інших за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Євстратій жив у III-IV століттях і був римським воїном, який спочатку був язичником. Однак, зустріч із християнами змінила його погляди, і після глибоких роздумів він вирішив прийняти нову віру.

Пізніше Євстратій відмовився приносити жертви язичницьким богам, за що його схопили та жорстоко катували, після чого стратили. За однією з версій, його стратили мечем, за іншою - скинули зі скелі. Після смерті на місцях його мучеництва стали відбуватися численні чудеса, які привертали велику кількість вірян.

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Сваритися чи лихословити
  • Брати чи давати гроші в борг
  • Грубо поводитися з дітьми.

Також не рекомендується дарувати або приймати подарунки цього дня, оскільки це може призвести до різкого погіршення стосунків з людиною. Крім того, не варто нарікати на долю чи сумувати - вважається, що все сказане повернеться до вас у подвійному розмірі.

Народні прикмети і традиції 20 вересня

  • Східний вітер - насувається гроза
  • Південний вітер - до великого врожаю озимих
  • Північний вітер - скоро похолоднішає
  • Птахи летять  високо у небі - до мокрої, холодної осені
  • Шишки на хвойних розкриті - до потепління
  • Якщо шишки закриті - до похолодання
  • Хмари темного кольору - скоро піде дощ.

З цього дня селяни розпочинали збір врожаю цибулі на городах. Лушпиння не спалювали, адже це вважалося поганою прикметою, яка могла принести нещастя. На обід готували різноманітні страви з цибулею, вірячи, що такі частування зміцнять здоров'я та забезпечать добробут на весь рік.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день смаженого рису
  • День влаштування спонтанних чаювань
  • День рекрутера.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати - подробиці та пояснення.

Також читайте, чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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