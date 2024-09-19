Церковне свято 20 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий Євстратій жив у III-IV століттях і був римським воїном, який спочатку був язичником. Однак, зустріч із християнами змінила його погляди, і після глибоких роздумів він вирішив прийняти нову віру.

Пізніше Євстратій відмовився приносити жертви язичницьким богам, за що його схопили та жорстоко катували, після чого стратили. За однією з версій, його стратили мечем, за іншою - скинули зі скелі. Після смерті на місцях його мучеництва стали відбуватися численні чудеса, які привертали велику кількість вірян.

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися чи лихословити

Брати чи давати гроші в борг

Грубо поводитися з дітьми.

Також не рекомендується дарувати або приймати подарунки цього дня, оскільки це може призвести до різкого погіршення стосунків з людиною. Крім того, не варто нарікати на долю чи сумувати - вважається, що все сказане повернеться до вас у подвійному розмірі.

Народні прикмети і традиції 20 вересня

Східний вітер - насувається гроза

Південний вітер - до великого врожаю озимих

Північний вітер - скоро похолоднішає

Птахи летять високо у небі - до мокрої, холодної осені

Шишки на хвойних розкриті - до потепління

Якщо шишки закриті - до похолодання

Хмари темного кольору - скоро піде дощ.

З цього дня селяни розпочинали збір врожаю цибулі на городах. Лушпиння не спалювали, адже це вважалося поганою прикметою, яка могла принести нещастя. На обід готували різноманітні страви з цибулею, вірячи, що такі частування зміцнять здоров'я та забезпечать добробут на весь рік.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: