ua en ru
Пн, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 20 травня: що категорично не можна робити і які прикмети

Понеділок 20 травня 2024 06:00
UA EN RU
Церковне свято 20 травня: що категорично не можна робити і які прикмети 20 травня - початок третього тижня після Великодня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

20 травня, в понеділок, починається третій тиждень після Великодня. А церква вшановує пам'ять мученика Фалалея, а також Астерія та Олександра.

Про традиції цього дня та що не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Історія свята

За біблійними переказами, Фалалей був лікарем, який міг зцілювати будь-які недуги. Уникнувши мук від Тиверія за часів гоніння християн, юнак був схоплений поплічниками Нумеріана.

Фалалей відмовився відректися своєї віри - тоді Нумеріан звелів Олександру і Астерію підвісити Фалелея за ноги. Проте Господь замилив очі поплічникам Нумеріана, тож вони підвісили дерево.

Подумавши, що Олександр і Астерій насміхаються з нього, Нумеріан звелів їх побити - і під час цього колишні поплічники прийняли християнство.

Фалалея ж звеліли втопити - однак святий не втонув, а дикі звірі, яким віддали юнака на поїдання, не зачепили його. Тоді правитель наказав стратити Фалалея мечем - загинувши, юнак став святим.

Головні прикмети на 20 травня

  • Якщо сьогодні дощить - весь літній період буде сонячним.
  • За прикметами, дощ 20 травня означає снігопади у грудні.
  • До цього дня на ялинці велика кількість шишок - буде гарний урожай аґрусу та огірків.

Що не можна робити сьогодні

  • 20 травня категорично не можна з кимось сваритися.
  • В цей день можуть снитися віщі сни - тому їх не можна нікому розповідати.
  • Не рекомендується палити та вживати алкоголь.
  • Сьогодні не можна заздрити комусь.
  • Також категорично не рекомендують стригти волосся.

У кого сьогодні день ангела

Сьогодні іменини відзначають: Олексій, Олександр, Микита, Тимофій, Іван.

Нещодавно ми писали про те, коли буде Трійця в 2024 році.

А також читайте про те, коли батьківські суботи в 2024 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години
"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години