Церковне свято 20 серпня: що не можна робити, як помолитися і кого вітати з днем ангела

20 серпня православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена, а також мучеників Марина та Астерія.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Преподобний Пімен Печерський був ігуменом Печерської лаври до 1141 року. Його називали постником, бо їв тільки один раз в день і в мінімальній кількості.
Пімен все життя хворів, тому його назвали багатохворобливим. Після його приходу до монастиря, йому явилися янголи і попередили, що день одужання буде означати його швидку смерть. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усіма монахами. У день його смерті над церквою з'явились три вогненних стовпи.
Мученики Марин і Астерій жили в III ст. і постраждали від рук правителя Галлієна. Марин був воїном і щоб отримати посаду, мав дати язичницьку присягу. Але відмовився це робити, бо був християнином. За це його стратили. При цьому був присутній сенатор Астерій, який потім похоронив тіло мученика. За це його також імператор наказав вбити.
У народі 20 серпня традиційно пригощали хворих і сиріт яблуками, медом і пирогами. Також вважалося, що після цього дня вже не можна ходити в ліс по малину.
День ангела сьогодні святкують: Олексій, Олександр, Антон, Василь, Опанас, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Пімен, Стефан.
Сьогодні потрібно помолитись за здоров'я хворих.
"О, премилосердний Боже, Отче, Сине і Святий Душе, що Тобі в Нероздільній Тройці поклоняємось і Тебе славимо! Зглянься милостиво на раба Твого (ім’я) недужого, відпусти йому всі провини його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому.
Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого, Бога нашого, за зцілення раба Божого (ім’я).
Усі святі і ангели Господні, моліте Бога за недужого раба Його (ім’я)". Амінь.
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