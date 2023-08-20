Церковный праздник 20 августа: что нельзя делать, как помолиться и кого поздравлять с днем ангела

История праздника

Преподобный Пимен Печерский был игуменом Печерской лавры до 1141 года. Его называли постником, потому что ел только один раз в день и в минимальном количестве.

Пимен всю жизнь болел, поэтому его назвали многоболезненным. После его прихода в монастырь, ему явились ангелы и предупредили, что день выздоровления будет означать его скорую смерть. За три дня до смерти Пимен поправился и попрощался со всеми монахами. В день его смерти над церковью появились три огненных столба.

Мученики Марин и Астерий жили в III ст. и пострадали от рук правителя Галлиена. Марин был воином и чтобы получить должность, он был обязан дать языческую присягу. Но отказался это делать, потому что был христианином. За это его казнили. При этом присутствовал сенатор Астерий, который потом похоронил тело мученика. За это его император приказал убить.

В народе 20 августа традиционно угощали больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Считалось, что после этого дня уже нельзя ходить в лес за малиной.

Приметы 20 августа

если на дубах много желудей - зима будет теплой

утренний туман быстро рассеивается после рассвета - ждите погожую погоду

солнечная и ясная погода - осень будет теплой

если аисты уже улетают - осень будет очень холодной

если увидели аиста в небе - будет вам счастье, здоровье и хороший урожай

если птица сидит на одном месте - это предсказатель болезни

Что нельзя сегодня делать

гулять ночью на улице, потому что можно надолго заболеть

принимать поспешные решения, потому что могут привести к крайне негативным последствиям

пугать аистов, кричать на них или бросаться камнями - согласно поверью это приведет к пожару

брать и давать в долг

ссориться, кричать, ругаться и оскорблять других

употреблять спиртное

День ангела сегодня празднуют: Алексей, Александр, Антон, Василий, Афанасий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, Стефан.

Главная молитва дня

Сегодня нужно помолиться за здоровье больных.

"О, милосердный Боже, Отче, Сын и Святой Дух, что Тебе в Нераздельной Троице поклоняемся и Тебя славим! Взгляни милостиво на раба Твоего (имя) немощного, отпусти ему все вины его, подай ему исцеление от болезни, возврати ему здоровый и силы телесные, подай ему долгую и счастливую жизнь, земные и духовные Твои блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарственные молитвы Тебе, всещедрому Богу и Творцу нашему.

Пресвятая Богородица, всесильным покровительством Твоим помоги мне умолять Сына Твоего, Бога нашего, за исцеление раба Божьего (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о немощном рабе Его (имя)". Аминь.