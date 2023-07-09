Свята і вихідні у серпні 2023: чи будемо додатково відпочивати на День Незалежності

Серпень щороку є особливим для кожного українця місяцем, адже 24-го числа ми святкуємо День Незалежності. Це день - коли наша держава офіційно почала свій шлях до самоідентичності. Зазвичай це свято відзначається пишно і українці отримують додатковий вихідний. Але чи буде так цього року?

Про це та про інші свята у серпні - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Чи буде вихідним День Незалежності

Цього року 24 серпня припадає на понеділок, який згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", має бути вихідним, адже це - визначне державне свято.

Однак через воєнний стан всі державні вихідні скасовуються, і минулого року святкування Незалежності не було пов’язане з додатковим відпочинком.

Поки що в Україні воєнний стан продовжено до 18 серпня. Якщо ж його пролонгують ще на 90 днів, то вихідного 24 серпня звісно ж не буде.

Усього в серпні 31 календарний день, з них 8 днів будуть вихідними цього року і 23 - робочими.

Вихідними у серпні стануть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 29, 27 число.

Всі найважливіші свята серпня 2023: