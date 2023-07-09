Свята і вихідні у серпні 2023: чи будемо додатково відпочивати на День Незалежності
Серпень щороку є особливим для кожного українця місяцем, адже 24-го числа ми святкуємо День Незалежності. Це день - коли наша держава офіційно почала свій шлях до самоідентичності. Зазвичай це свято відзначається пишно і українці отримують додатковий вихідний. Але чи буде так цього року?
Про це та про інші свята у серпні - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.
Чи буде вихідним День Незалежності
Цього року 24 серпня припадає на понеділок, який згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", має бути вихідним, адже це - визначне державне свято.
Однак через воєнний стан всі державні вихідні скасовуються, і минулого року святкування Незалежності не було пов’язане з додатковим відпочинком.
Поки що в Україні воєнний стан продовжено до 18 серпня. Якщо ж його пролонгують ще на 90 днів, то вихідного 24 серпня звісно ж не буде.
Усього в серпні 31 календарний день, з них 8 днів будуть вихідними цього року і 23 - робочими.
Вихідними у серпні стануть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 29, 27 число.
Всі найважливіші свята серпня 2023:
- 1 серпня - День інкасатора
- 2 серпня - День аеромобільних військ
- 5 серпня - Міжнародний день світлофора
- 7 серпня - День Повітряних сил Збройниx Сил України
- 8 серпня - День військ зв'язку Збройниx Сил України
- 9 серпня - Мiжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня - Міжнародний день молоді
- 14 серпня - День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Медовий Спас, або Маковія
- 15 серпня - День археолога
- 19 серпня - День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас)
- 21-25 серпня - Курбан-байрам
- 23 серпня - День Державного Прапора України
- 24 серпня - День Незалежності України
- 27 серпня - День авіації України
- 27 серпня - День далекобійника
- 28 серпня - День шахтаря, Успіння Пресвятої Богородиці
- 29 серпня - Горіховий (Хлібний) Спас
Раніше ми писали, як українці будуть святкувати Яблучний, Медовий Горіховий Спаси і як зміняться дати вже з наступного року.
Також ми писали, які державні свята відзначать українці в липні 2023 року.