Церковне свято 20 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Пророк Самуїл займає особливе місце в історії Ізраїлю, а також в юдаїзмі, християнстві та ісламі. Він народився в родині Елкана та Анни, яка довго молилася про дитину. Анна пообіцяла віддати сина на службу Богу, і коли народився Самуїл, вона виконала свою обіцянку, віддавши сина на виховання первосвященнику Іллі в храмі.

З раннього віку Самуїл служив Господу й одного разу почув Його голос, що став початком його пророчої діяльності. Він був пророком і суддею, який керував Ізраїлем у перехідний період від теократії до монархії. Саме Самуїл за Божим наказом помазав на царя спочатку Саула, а потім Давида.

Після того як Саул не виконав Божого наказу, Самуїл оголосив, що його царство буде передане іншому. Це привело до помазання Давида, який згодом став царем Ізраїлю. Самуїл залишився духовним наставником і для Саула, і для Давида, відіграючи важливу роль у їхньому правлінні.

Самуїл прожив довге життя і помер у своєму рідному місті Рама. Його спадок живе і сьогодні, адже він став символом вірності Богу та справедливості, а його пророча діяльність значно вплинула на історію Ізраїлю та формування єврейської національної ідентичності.

Пророк Самійло, фреска (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Лаятися та лихословити

Залишати дітей самих у кімнаті

Стригти нігті або волосся.

Також не рекомендується свататися чи планування весілля, адже цей день вважається несприятливим для любовних справ.

Народні прикмети і традиції 20 серпня

Іде злива - до гарної осені

Птахи високо летять - восени буде тепло

Червоний захід сонця - скоро заморозки

Сонце ховається у туман - чекайте на дощі

Хмари високо у небі - день буде ясним.

У давнину цей день був присвяченим чоловікам. Дружина обов’язково готувала смажену картоплю з грибами, щоб порадувати свого чоловіка, вірячи, що це принесе в родину щастя і злагоду.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: