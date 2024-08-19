ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 20 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Понеділок 19 серпня 2024 22:50
UA EN RU
Церковне свято 20 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Церковне свято 20 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 20 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого пророка Самуїла за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Пророк Самуїл займає особливе місце в історії Ізраїлю, а також в юдаїзмі, християнстві та ісламі. Він народився в родині Елкана та Анни, яка довго молилася про дитину. Анна пообіцяла віддати сина на службу Богу, і коли народився Самуїл, вона виконала свою обіцянку, віддавши сина на виховання первосвященнику Іллі в храмі.

З раннього віку Самуїл служив Господу й одного разу почув Його голос, що став початком його пророчої діяльності. Він був пророком і суддею, який керував Ізраїлем у перехідний період від теократії до монархії. Саме Самуїл за Божим наказом помазав на царя спочатку Саула, а потім Давида.

Після того як Саул не виконав Божого наказу, Самуїл оголосив, що його царство буде передане іншому. Це привело до помазання Давида, який згодом став царем Ізраїлю. Самуїл залишився духовним наставником і для Саула, і для Давида, відіграючи важливу роль у їхньому правлінні.

Самуїл прожив довге життя і помер у своєму рідному місті Рама. Його спадок живе і сьогодні, адже він став символом вірності Богу та справедливості, а його пророча діяльність значно вплинула на історію Ізраїлю та формування єврейської національної ідентичності.

Церковне свято 20 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Пророк Самійло, фреска (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

  • Лаятися та лихословити
  • Залишати дітей самих у кімнаті
  • Стригти нігті або волосся.

Також не рекомендується свататися чи планування весілля, адже цей день вважається несприятливим для любовних справ.

Народні прикмети і традиції 20 серпня

  • Іде злива - до гарної осені
  • Птахи високо летять - восени буде тепло
  • Червоний захід сонця - скоро заморозки
  • Сонце ховається у туман - чекайте на дощі
  • Хмари високо у небі - день буде ясним.

У давнину цей день був присвяченим чоловікам. Дружина обов’язково готувала смажену картоплю з грибами, щоб порадувати свого чоловіка, вірячи, що це принесе в родину щастя і злагоду.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Максим, Віктор, Володимир, Тимофій, Федір.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день медичного транспорту
  • Всесвітній день комара
  • День музичних шкатулок
  • Всесвітній день лінощів.

Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - нова дата, заборони і традиції свята, які обов'язково треба знати.

Також читайте чи можна донатити на зброю під час війни - пояснення церкви.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)
Мінус мости через річку Сейм. Як ЗСУ створюють "буферну зону" у Курській області (карти боїв)