Церковный праздник 20 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Пророк Самуил занимает особое место в истории Израиля, а также в иудаизме, христианстве и исламе. Он родился в семье Элкана и Анны, долго молившейся о ребенке. Анна пообещала отдать сына на службу Богу, и когда родился Самуил, она выполнила свое обещание, отдав сына на воспитание первосвященнику Илии в храме.

С раннего возраста Самуил служил Господу и однажды услышал Его голос, ставший началом его пророческой деятельности. Он был пророком и судьей, руководившим Израилем в переходный период от теократии к монархии. Именно Самуил по приказу Божию помазал на царя сначала Саула, а затем Давида.

После того как Саул не исполнил Божьего повеления, Самуил объявил, что его царство будет передано другому. Это привело к помазанию Давида, впоследствии ставшего царем Израиля. Самуил остался духовным наставником и для Саула, и для Давида, играя важную роль в их правлении.

Самуил прожил долгую жизнь и умер в своем родном городе Рама. Его наследие живет и сегодня, ведь он стал символом верности Богу и справедливости, а его пророческая деятельность оказала значительное влияние на историю Израиля и формирование еврейской национальной идентичности.

Пророк Самойло, фреска (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ругаться и злословить

Оставлять детей самих в комнате

Стричь ногти или волосы.

Также не рекомендуется свататься или планировать свадьбу, ведь этот день считается неблагоприятным для любовных дел.

Народные приметы и традиции 20 августа

Идет ливень - к хорошей осени

Птицы высоко летят - осенью будет тепло

Красный закат - скоро заморозки

Солнце прячется в туман - ждите дождей

Облака высоко в небе - день будет ясным.

В старину этот день был посвящен мужчинам. Жена обязательно готовила жареный картофель с грибами, чтобы порадовать своего мужа, веря, что это принесет в семью счастье и согласие.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Иван, Максим, Виктор, Владимир, Тимофей, Федор.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: