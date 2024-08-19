Церковный праздник 20 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Праздник 20 августа - завтра православные украинцы чтят память святого пророка Самуила по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Пророк Самуил занимает особое место в истории Израиля, а также в иудаизме, христианстве и исламе. Он родился в семье Элкана и Анны, долго молившейся о ребенке. Анна пообещала отдать сына на службу Богу, и когда родился Самуил, она выполнила свое обещание, отдав сына на воспитание первосвященнику Илии в храме.
С раннего возраста Самуил служил Господу и однажды услышал Его голос, ставший началом его пророческой деятельности. Он был пророком и судьей, руководившим Израилем в переходный период от теократии к монархии. Именно Самуил по приказу Божию помазал на царя сначала Саула, а затем Давида.
После того как Саул не исполнил Божьего повеления, Самуил объявил, что его царство будет передано другому. Это привело к помазанию Давида, впоследствии ставшего царем Израиля. Самуил остался духовным наставником и для Саула, и для Давида, играя важную роль в их правлении.
Самуил прожил долгую жизнь и умер в своем родном городе Рама. Его наследие живет и сегодня, ведь он стал символом верности Богу и справедливости, а его пророческая деятельность оказала значительное влияние на историю Израиля и формирование еврейской национальной идентичности.
Пророк Самойло, фреска (изображение: Википедия)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ругаться и злословить
- Оставлять детей самих в комнате
- Стричь ногти или волосы.
Также не рекомендуется свататься или планировать свадьбу, ведь этот день считается неблагоприятным для любовных дел.
Народные приметы и традиции 20 августа
- Идет ливень - к хорошей осени
- Птицы высоко летят - осенью будет тепло
- Красный закат - скоро заморозки
- Солнце прячется в туман - ждите дождей
- Облака высоко в небе - день будет ясным.
В старину этот день был посвящен мужчинам. Жена обязательно готовила жареный картофель с грибами, чтобы порадовать своего мужа, веря, что это принесет в семью счастье и согласие.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Иван, Максим, Виктор, Владимир, Тимофей, Федор.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день медицинского транспорта
- Всемирный день комара
- День музыкальных шкатулок
- Всемирный день лености.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.