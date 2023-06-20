Церковне свято 20 червня: чому цей день особливий і що суворо заборонено робити

Сьогодні, 20 червня, православні віруючі вшановують пам'ять священномученика Феодота Анкірського.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.
Святий Федот завжди стояв на захисті всіх, хто може потрапити в біду, а також допомагає всім, хто попросить отримати заступництво їхнього особистого Ангела-Хранителя.
Федот був вартовим на межі миру живих та світу духів. З цього дня наші пращури вже спокійно купалися в річках та озерах, бо лісові духи з цього дня залягали на дно. А Федот стежить, щоби ніхто з них не порушив закон і не стягнув людину на дно. Він ходить біля берегів річок та озер зі срібним серпом і обрізає волосся русалкам. У це вірили наші предки.
У кого сьогодні є іменини: Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна, Марія.
Змова, щоб Федот провів до особистого Ангела, і ангел Хранитель почув, обдарувавши своїм покровительством.
Станьте біля кромки води і промовте:
"Федот, Федот, відкрий мені на Небеса прохід. Дай мені з моїм Ангелом побачитись і особисто йому поклонятися".
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