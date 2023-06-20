Церковный праздник 20 июня: почему этот день особенный и что строго запрещено делать

Сегодня, 20 июня православные верующие чтят память священномученика Феодота Анкирского.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Святой Федот всегда стоял на защите всех, кто может попасть в беду, а также помогает всем, кто попросит, получить покровительство их личного Ангела-Хранителя.
Федот был стражем на границе мира живых и мира духов. С этого дня наши предки уже спокойно купались в реках и озерах, так как лесные духи с этого дня залегали на дно. А Федот следит, чтобы никто из них не нарушил закон и не утянул человека на дно. Он ходит у берегов рек и озер с серебряным серпом и обрезает волосы русалкам. В это верили наши предки.
У кого сегодня именины: Александр, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Владимир, Григорий, Максим, Николай, Павел, Петр, Тарас, Анна, Мария.
Заговор, чтобы Федот провел к личному Ангелу, и Ангел Хранитель услышал, одарив своим покровительством.
Станьте у кромки воды и произнесите:
"Федот, Федот, открой мне на Небеса проход. Дай мне с моим Ангелом повидаться и лично ему покланяться".
Читайте также, какие праздники мы отметим в июле 2023, и будет ли дополнительный выходной на новый праздник.
Кроме того узнайте о церковных праздниках июня 2023 года.