Церковне свято 20 березня: що треба зробити, а на що - категорична заборона

20 березня 2023 року вшановується день пам’яті священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших. В народі свято називають Василя Капельника, і цей день має давні багаті традиції.
Також 20 сьогодні православні віряни вшановують ікону Божої Матері під назвою "Споручниця грішних".
Що не можна робити в цей день і кого варто привітати з днем ангела - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.
Вважається, що перед іконою "Споручниця грішних" можна покаятися про гріхи, і тоді Богоматір може заступитися за вас перед Богом. Але каяття має бути щирим. Також цій іконі приписують цілющі властивості.
20 березня вважається вдалим днем для посівів і посадок, особливо фруктових дерев. Посаджені в цю дату дерева відрізняються міцним імунітетом і багатим врожаєм.
Також дата вважається вдалою для будь-якого лікування, медичних процедур і оглядів, операцій. При потребі в цей день можна відвідати стоматолога.
Також 20 березня настане День весняного рівнодення, або Сонцеворот, який вважається надзвичайно енергетично потужним, коли треба думати тільки про позитивне і вірити в зміни на краще.
В цей день бажано зайнятися прибиранням, впорядковуванням, скласти список справ, загадати бажання. Також попрощатися з негативними думками, помиритися з тими, з ким у сварці.
Наші предки в цей день не відправлялися в подорож або поїздку, оскільки дороги в будь-який день могло розмити.
Не варто діяти безглуздо, розважатися - ставте реальні цілі і йдіть до них.
Не пліткуйте, не лайтеся, не конфліктуйте - це дуже поганий день для того, щоб з'ясовувати стосунки.
Не можна пити алкоголь в цей день, інакше може розвинутися залежність.
Також в цей день не варто заперечувати свою провину, якщо ви в чомусь завинили. Краще щиро попросити вибачення у людини, яку ви образили.
Анна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.
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