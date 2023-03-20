Церковне свято 20 березня: що треба зробити, а на що - категорична заборона

Важливі традиції, що треба зробити

Вважається, що перед іконою "Споручниця грішних" можна покаятися про гріхи, і тоді Богоматір може заступитися за вас перед Богом. Але каяття має бути щирим. Також цій іконі приписують цілющі властивості.

20 березня вважається вдалим днем для посівів і посадок, особливо фруктових дерев. Посаджені в цю дату дерева відрізняються міцним імунітетом і багатим врожаєм.

Також дата вважається вдалою для будь-якого лікування, медичних процедур і оглядів, операцій. При потребі в цей день можна відвідати стоматолога.

Також 20 березня настане День весняного рівнодення, або Сонцеворот, який вважається надзвичайно енергетично потужним, коли треба думати тільки про позитивне і вірити в зміни на краще.

В цей день бажано зайнятися прибиранням, впорядковуванням, скласти список справ, загадати бажання. Також попрощатися з негативними думками, помиритися з тими, з ким у сварці.

Головні заборони 20 березня

Наші предки в цей день не відправлялися в подорож або поїздку, оскільки дороги в будь-який день могло розмити.

Не варто діяти безглуздо, розважатися - ставте реальні цілі і йдіть до них.

Не пліткуйте, не лайтеся, не конфліктуйте - це дуже поганий день для того, щоб з'ясовувати стосунки.

Не можна пити алкоголь в цей день, інакше може розвинутися залежність.

Також в цей день не варто заперечувати свою провину, якщо ви в чомусь завинили. Краще щиро попросити вибачення у людини, яку ви образили.

Прикмети на Василя:

Якщо сьогодні похмурий день - чекайте на заморозки.

Ластівки в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

Якщо не весь сніг ще розтанув, то залишок березня буде холодним.

Південний вітер дме - до теплого літа, західний - до грозового літа.

Якщо до 20 березня повернулися майже всі перелітні птахи, то в цьому році буде багатий урожай пшениці.

День ангела сьогодні святкують:

Анна, Антоніна, Василь, Євген, Євдокія, Катерина, Омелян, Ксенія, Марія, Надія, Микола, Павло.