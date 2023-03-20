Церковный праздник 20 марта: что нужно сделать, а на что - категорический запрет

20 марта 2023 года почитается день памяти священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других. В народе праздник называют Василия Капельника, и этот день имеет давние богатые традиции.
Также 20 сегодня православные верующие чествуют икону Божьей Матери под названием "Споручница грешных".
Что нельзя делать в этот день и кого стоит поздравить с днем ангела - узнайте ниже из нашего материала Styler.
Считается, что перед иконой "Споручница грешных" можно покаяться о грехах, и тогда Богоматерь может заступиться за вас перед Богом. Но раскаяние должно быть искренним. Также этой иконе приписывают целебные свойства.
20 марта считается удачным днем для посевов и посадок, особенно фруктовых деревьев. Посаженные в эту дату деревья отличаются крепким иммунитетом и богатым урожаем.
Также дата считается удачной для любого лечения, медицинских процедур и осмотров, операций. В этот день можно посетить стоматолога.
Также 20 марта наступит День весеннего равноденствия или Солнцеворот, который считается чрезвычайно энергетически мощным, когда нужно думать только о положительном и верить в перемены к лучшему.
В этот день желательно заняться уборкой, приведением в порядок, составить список дел, загадать желания. Также попрощаться с отрицательными мыслями, помириться с теми, с кем в ссоре.
Наши предки в этот день не отправлялись в путешествие или поездку, поскольку дороги в любой день могло размыть.
Не стоит действовать бессмысленно, развлекаться - ставьте реальные цели и идите к ним.
Не сплетничайте, не ругайтесь, не конфликтуйте - это очень плохой день для того, чтобы выяснять отношения.
Нельзя пить алкоголь в этот день, иначе может развиться зависимость.
Также в этот день не стоит отрицать свою вину, если вы в чем-то провинились. Лучше искренне попросить прощения у человека, которого вы оскорбили.
Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.
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