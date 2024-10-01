Церковне свято 2 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

2 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого священномученика Кипріяна і святої священомучениці Юстини за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Кипріян народився приблизно в 210 році в язичницькій родині. Після отримання гарної освіти він здобув популярність як ритор і філософ. Проте його погляди змінилися після хрещення, яке він прийняв близько 246 року.
Згодом Кипріян був обраний єпископом Карфагена, де активно працював на благо церкви. Він проводив богослужіння, проповідував і значно сприяв розвитку християнської громади.
Під час правління імператора Діоклетіана Кипріян зазнав переслідувань. Він був змушений ховатися, але попри це продовжував підтримувати свою паству. У 258 році його схопили та засудили до страти, але Кипріян мужньо прийняв свою смерть, підтверджуючи свою віру в Христа.
Кипріян залишив багатий спадок, куди входять його трактат "Про єдність церкви", який акцентує на важливості єдності серед християн, а також серія "Листи", де обговорюється питання віри, моралі та церковного життя. Ці твори стали важливими для розвитку християнської думки та мали значний вплив на подальші покоління вірян.
Мініатюра Мінологія на жовтень (зображення: вікіпедія)
Юстина народилася у Римі в родині язичників, але згодом обрала шлях християнства. Відзначалася не лише своєю красою, а й глибокою вірою. Після хрещення вона вирішила повністю присвятити своє життя служінню Богу, уникаючи світських спокус.
Свята Юстина стала відомою завдяки своїй благочестивій поведінці та добрим справам. Її щира віра не залишилася непоміченою, і вона стала об'єктом переслідувань з боку місцевої влади. Та навіть під час тортур жінка твердо відмовлялася зректися Христа, чим викликала захоплення у багатьох людей.
На жаль, Юстину стратили за наказом римського імператора, ймовірно, в III столітті. Вона зустріла свою смерть з великою мужністю, ставши символом незламної віри.
Також не рекомендується надягати одяг і прикраси яскравого кольору, адже вважається, що через зайву увагу цього дня ви можете втратити фінансовий добробут.
Окрім цього, радять уникати шумні вечірки й алкогольні напої. Здавна українці вірили, що день після Покрови треба провести в родинному колі, інакше можна втратити міцне здоров’я.
Згідно з народними віруваннями, відсьогодні погода починає помітно змінюватися, і приходять справжні осінні морози. Це час, коли городники активно займаються посівом моркви, часнику, щавлю, буряка, петрушки та кропу на своїх городах.
Завтра іменини святкують: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Олександра, Ганна, Юстина.
За гороскопом люди, які народилися 2 жовтня - Терези.
Окрім церковного свята, 2 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.