Церковный праздник 2 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

2 октября православные украинцы чтят память святого священномученика Киприана и святой священномученицы Юстины по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Киприан родился примерно в 210 году в языческой семье. После получения хорошего образования он приобрел известность как ритор и философ. Однако его взгляды изменились после крещения, которое он принял около 246 года.
Впоследствии Киприан был избран епископом Карфагена, где активно работал во благо церкви. Он проводил богослужение, проповедовал и значительно способствовал развитию христианской общины.
Во время правления императора Диоклетиана Киприан подвергся преследованиям. Он был вынужден прятаться, но, несмотря на это, продолжал поддерживать свою паству. В 258 году его схватили и приговорили к смертной казни, но Киприан мужественно принял свою смерть, подтверждая свою веру во Христа.
Киприан оставил богатое наследие, куда входят его трактат "О единстве церкви", который акцентирует внимание на важности единства среди христиан, а также серия "Письма," где обсуждаются вопросы веры, морали и церковной жизни. Эти произведения стали важными для развития христианской мысли и оказали значительное влияние на последующие поколения верующих.
Миниатюра Минология на октябрь (изображение: википедия)
Юстина родилась в Риме в семье язычников, но впоследствии избрала путь христианства. Отличалась не только своей красотой, но и глубокой верой. После крещения она решила полностью посвятить свою жизнь служению Богу, избегая светских соблазнов.
Святая Юстина стала известна благодаря своему благочестивому поведению и добрым делам. Ее искренняя вера не осталась незамеченной, и она стала объектом преследований со стороны местных властей. Но даже во время пыток женщина твердо отказывалась отречься от Христа, чем вызвала восхищение у многих людей.
К сожалению, Юстина была казнена по приказу римского императора, вероятно, в III веке. Она встретила свою смерть с большим мужеством, став символом несокрушимой веры.
Также не рекомендуется надевать одежду и украшения яркого цвета, ведь считается, что из-за излишнего внимания в этот день вы можете потерять финансовое благосостояние.
Кроме этого, советуют избегать шумных вечеринок и алкогольных напитков. Издавна украинцы верили, что день после Покровы нужно провести в кругу семьи, иначе можно потерять крепкое здоровье.
Согласно народным верованиям, с сегодняшнего дня погода начинает заметно меняться и приходят настоящие осенние холода. Это время, когда огородники активно занимаются посевом моркови, чеснока, щавеля, свеклы, петрушки и укропа на своих огородах.
Завтра именины празднуют Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Александра, Анна, Юстина.
По гороскопу люди, родившиеся 2 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 2 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.