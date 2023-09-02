Церковне свято 2 вересня: що сьогодні не можна робити і кого вітати з днем ангела

Історія свята

Самуїл народився у XI ст. до н. е. - це був найважчий час для ізраїльтян. Саме цьому пророку судилося наставити свій народ на шлях істинний.

В 12 років мав одкровення про те, що Бог покарає весь дім первосвященика Ілія за те, що він не опам’ятав своїх нечестивих синів. Пророцтво збулося, коли філістимляни, вбивши 30 тисяч ізраїльтян, здобули перемогу й захопили священний Кивот Завіту. Дізнавшись про це, первосвященик Ілій упав з сідалища, зламав хребта й помер. Після його смерті суддею ізраїльського народу став Самуїл.

За його часів почалося відродження народу. Велику роль в цьому зіграли організовані Самуїлом "пророчі сонми", завданням яких було робити людей освіченими, а також пробуджувати в них патріотизм.

Наші предки 2 вересня називали Самойловим днем. Вони вважали його чоловічим святом. Дружини готували великий обід, а дочки дарували батькам вишиті сорочки.

Прикмети дня

журавлі високо летять, не поспішаючи - буде тепла осінь

горобини рясно вродила - осінь буде дощовою

багато мишей - до холодної зими

сонце зайшло в туман - будуть дощі

у калюжах відбиваються сонячні промені - до тепла

Що не можна сьогодні робити

стригти волосся і нігті

заводити нові знайомства, особливо в діловій сфері

сперечатися і лаятися, особливо подружжю, інакше стосунки зіпсуються

ходити в старому і м'ятому одязі

укладати шлюб

ходити в ліс по одинці

ігнорувати страшні сни - це попередження

День Ангела сьогодні святкують: Володимир, Олександр, Іван, Віктор, Микола, Максим, Федір, Тимофій.

Головна молитва дня

"Благочестивий пророк Самуїл, світлий учитель та вірний слуга Божий,

Ти, хто служив Господу від юності своєї,

Твоє серце завжди було відкрите до Божої волі,

Твоя молитовна сила з’єднувала з Небесним Отцем.

Молимося перед тобою, святий пророк Самуїле,

Випроси у Бога для нас силу вірності та мудрості,

Нехай твоя духовна міць перейде на нас,

Щоб ми завжди виявляли відкритість до Божої волі.

Допоможи нам наслідувати твій приклад віри та послуху Богові,

Наповни наші серця молитвою та вірою,

Нехай наші дії слугують славі Божій та добробуту нашого народу,

Вигони духи зла та сумніву з наших душ, щоб ми вільно спілкувалися з Богом.

Пророк Самуїле, благаємо до твоєї заступницької молитви перед Престолом Божим,

Нехай наше життя буде вдячним відгуком на Божий виклик, як твоє було,

Поможи нам знайти мудрість та натхнення у Слові Божому,

І сповнюй нас силою молитви та любов’ю до Бога за ближніх.

Святий пророк Самуїле, молись за нас перед Престолом Всевишнього,

Нехай наші молитви та дії будуть прийнятні Господу,

Нехай ми досліджуємо Слово Боже та знаходимо в ньому відповіді нашим серцям,

І нехай наші душі завжди линуть до правди в очах Господа". Амінь.