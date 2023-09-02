Церковный праздник 2 сентября: что сегодня нельзя делать и кого поздравлять с днем ангела

2 сентября православная церковь чтит память библейского пророка Самуила.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Самуил родился в XI в. до н. э. - в самое тяжелое для израильтян время. Именно этому пророку суждено было наставить свой народ на истинный путь.
В 12 лет ему было откровение о том, что Бог накажет весь дом первосвященника Илия за то, что он не опомнил своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, одержали победу и захватили священный Кивот Завета. Узнав об этом, первосвященник Илий упал с седалища, сломал позвоночник и умер. После его смерти судьей израильского народа стал Самуил.
В его времена началось возрождение народа. Большую роль в этом сыграли организованные Самуилом "пророческие сонмы", задачей которых было делать людей образованными, а также пробуждать в них патриотизм.
Наши предки 2 сентября называли Самойловым днем. Они считали его мужским праздником. Жены готовили большой обед, а дочери дарили родителям вышитые рубашки.
День Ангела сегодня отмечают: Владимир, Александр, Иван, Виктор, Николай, Максим, Федор, Тимофей.
"Благочестивый пророк Самуил, светлый учитель и верный раб Божий,
Ты, кто служил Господу от юности твоей,
Твое сердце всегда было открыто к Божьей воле,
Твоя молитвенная сила соединяла с Небесным Отцом.
Молимся перед тобой, святой пророк Самуил,
Выпроси у Бога для нас силу верности и мудрости,
Пусть твоя духовная мощь перейдет на нас,
Чтобы мы всегда проявляли открытость к воле Бога.
Помоги нам последовать примеру веры и послушания Богу,
Наполни наши сердца молитвой и верой,
Пусть наши действия служат славе Божией и благосостоянию нашего народа,
Выгони духи зла и сомнения из наших душ, чтобы мы свободно общались с Богом.
Пророк Самуил, умоляем к твоей покровительственной молитве пред Престолом Божиим,
Пусть наша жизнь будет благодарным откликом на Божий вызов, как твое было,
Помоги нам обрести мудрость и вдохновение в Слове Божьем,
И наполняй нас силой молитвы и любовью к Богу за ближних.
Святой пророк Самуил, молись за нас перед Престолом Всевышнего,
Пусть наши молитвы и действия будут приемлемы Господу,
Пусть мы исследуем Слово Божие и находим в нем ответы нашим сердцам,
И пусть наши души всегда несутся к правде в очах Господа". Аминь.
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