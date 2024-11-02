Церковне свято 2 листопада: що суворо заборонено, щоб не накликати розбрат

2 листопада православні християни вшановують святих мучеників Акиндина, Пигасія, Афонія. А також інших постраждалих вірян за часів царювання Сапора II. Крім цього, сьогодні Михайлівська батьківська субота.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про народні прикмети 2 листопада, а також головні заборони та традиції дня.

Історія церковного свята

Живучи в IV столітті, Акандин, Анемподист та Пигасій були придворними перського правителя Сапора II, який ненавидів християн. Тож придворні зберігали в таємниці свою віру.

Однак, коли цар розпочав переслідування християн, на його наближених донесли. На суді троє мужньо визнали свою віру, за що цар наказав їх катувати.

За біблійними переказами, під час суду цар знепритомнів, але молитви святих привели його до тями. Але невдячний Сапор звинуватив юнаків у відьомстві, наказавши підвісити мучеників над вогнем.

Але вогонь не лише згас, а й розв'язав мотузки ув'язнених. Розгніваний правитель почав сипати прокльонами, на що святі викрикнули "Нехай будуть безмовні твої вуста!".

Святі мученики Акиндин, Пигасій, Афоній (зображення: blagovist.info)

Онімілий цар збожеволів - рвав своє волосся, зривав мантію. Акиндин зглянувся на Сапора та повернув йому мову Іменем Господнім. Але це нічому не навчило Сапора - він знов назвав диво злою магією та продовжив катування вогнем.

Втім, і цього разу парубки були врятовані - раптово пішов дощ. Це змусило багатьох людей, зокрема і матір царя та одного з катів, повірити в Христа та прийняти хрещення дощем.

Тоді Сапор звелів знищити мучеників і всіх, хто повірив в Господа, мечем. Цього дня загинуло 7 тисяч вірян. Проте вцілілі християни знайшли тіла мучеників та поховали їх.

Що не можна робити 2 листопада

Вважалося, що деякі дії можуть накликати лихо або зіпсувати долю. Тому сьогодні не можна робити наступне:

Вирушати в далеку подорож - вона вважається невдалою

Конфліктувати та з'ясовувати стосунки - це призведе до серйозної сварки

Звертатися за порадою чи допомогою - може трапитися суперечка

Позичати комусь гроші та речі - може піти удача

Народні прикмети і традиції

Якщо сьогодні вранці іде сніг - зима буде морозною

Якщо птахи 2 листопада ховають голову під крилом - буде похолодання

Місяць сьогодні тьмяний - за декілька днів може бути сніг та негода

2 листопада на землю опускається туман - погода буде більш теплою

Оскільки осінь наближається до зими, предки готували до морозів оселі та працювали по господарству в хатах.

У кого день ангела сьогодні

2 листопада за новим стилем іменини відзначає Костянтин.

Також за старим стилем сьогодні іменини у власників імен: Ірина, Артем, Олександр, Михайло, Іван, Леонід, Микола, Петро, Павло.