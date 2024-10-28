Дати змістилися. Повний список церковних свят у листопаді 2024 року за новим календарем
Календар церковних свят на листопад 2024 року містить кілька значущих дат. Зокрема, в останньому місяці осені починається багатоденний Різдвяний піст.
РБК-Україна розповідає, які церковні свята відзначатимемо у листопаді за новим церковним календарем.
У листопаді починається останній у 2024 році багатоденний Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів - з 15 листопада до 25 грудня 2024 року. У цей час віряни готуються до святкування Різдва, обмежуючи себе в їжі тваринного походження та молочних продуктах. Зокрема, це гарний час для духовних практик, молитви та відвідування храму.
Церковні свята у листопаді за новим календарем
- 1 листопада: безсрібників і чудотворців Косми і Даміана
- 2 листопада: мучеників Акіндіна, Пігасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста та іже з ними
- 3 листопада: оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді, мучеників Акепсима єпископа, Іосифа пресвітера і Аіфала диякона
- 4 листопада: священномучеників Никандра єпископа Мирського, і Єрмея пресвітера, преподобного Меркурія, постника Києво-Печерського, святителя Петра (Конашевича), митрополита Тобольського
- 5 листопада: мучеників Галактіона та Епістимії
- 6 листопада: святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Луки Києво-Печерського
- 7 листопада: мученика Феодота Анкірського
- 8 листопада: Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних (день Архангела Михайла)
- 9 листопада: ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця", преподобної Матрони Константинопольської, преподобного Онісіфора, сповідника Києво-Печерського, святителя Нектарія Єгинського, митрополита Пентапольського
- 10 листопада: мученика Ореста, лікаря
- 11 листопада: преподобного Феодора Студита, сповідника
- 12 листопада: святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського
- 13 листопада: святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського
- 14 листопада: апостола Пилипа, заговини на Різдвяний піст
- 15 листопада: мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, преподобного Паїсія Величковського
- 16 листопада: апостола і євангеліста Матвія
- 17 листопада: святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського
- 18 листопада: мученика Платона Анкірського, мучеників диякона Романа Кесарійського, отрока Варула, а також Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського
- 19 листопада: пророка Авдія, преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха"
- 20 листопада: святителя Прокла, архієпископа Константинопольського
- 21 листопада: Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 22 листопада: апостолів від 70-ти Филимона й Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії, благовірного Ярополка, князя Володимиро-Волинського
- 23 листопада: святителя Амфілохія, єпископа Іконійського
- 24 листопада: великомучениці Катерини, преподобного Меркурія, пісника Києво-Печерського, преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського
- 25 листопада: священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці
- 26 листопада: преподобного Аліпія стовпника
- 27 листопада: ікони Божої Матері, іменованої "Знамення", великомученика Якова Персянина
- 28 листопада: мученика Іринарха Севастійського і з ним святих семи дружин
- 29 листопада: мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників, преподобного Нектарія Києво-Печерського
- 30 листопада: апостола Андрія Першозваного.
Раніше ми писали, що Різдвяний піст - важливий період перед початком зимових свят, коли християни проходять духовне очищення та готуються до зустрічі великого свята Різдва.
Читайте також про Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Це свято присвячене вшануванню ангельського воїнства. Воно нагадує про захисників людей і провідників, які допомагають у боротьбі зі злом і направляють на шлях праведності.