Дати змістилися. Повний список церковних свят у листопаді 2024 року за новим календарем

Календар церковних свят на листопад 2024 року містить кілька значущих дат. Зокрема, в останньому місяці осені починається багатоденний Різдвяний піст.

У листопаді починається останній у 2024 році багатоденний Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів - з 15 листопада до 25 грудня 2024 року. У цей час віряни готуються до святкування Різдва, обмежуючи себе в їжі тваринного походження та молочних продуктах. Зокрема, це гарний час для духовних практик, молитви та відвідування храму.

Раніше ми писали, що Різдвяний піст - важливий період перед початком зимових свят, коли християни проходять духовне очищення та готуються до зустрічі великого свята Різдва.

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