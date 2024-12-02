Церковне свято 2 грудня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
В понеділок 2 грудня починається 24-й тиждень після П'ятдесятниці. За новим календарем цього дня церква вшановує пам'ять і діяння пророка Авакума.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про історію та головні заборони церковного свята 2 грудня, а також про те, у кого сьогодні день ангела і що відзначають у світі.
Яке сьогодні свято в церковному календарі
Святий Авакум - один з 12 малих біблійних пророків Старого Заповіту. Святий вів проповіді приблизно в 650 році до н. е. Втім, в Святому Писанні відомості про життя пророка відсутні.
Припускають, що Авакум жив в часи пророка Єремії або за часів правління царя Йоакимі. В пророцтвах, які складається з трьох розділів, Авакум передбачив поневолення Єрусалиму та руйнування Єрусалимського храму. Ці пророцтва справдились.
За церковними легендами, Авакум помер в глибокій старості, за два роки до повернення іудеїв з Вавилона.
Що не можна робити 2 грудня
Оскільки в цей період триває Різдвяний пост, його заборони поширюються на 2 грудня. Крім цього, сьогодні не можна:
- переїдати
- починати нову діяльність
- вирушати у подорожі
- забагато працювати фізично та інтелектуально
- підіймати знахідки з дороги
- проклинати когось й лихословити
- сваритися з близькими та знайомими
- ділитися планами на майбутнє
Втім, хоча сьогодні не варто братися за нові справи, варто ретельно розпланувати діяльність на грудень.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Якщо 2 грудня негода, вона триватиме до закінчення січня
- Якщо цього дня на небі яскраві зорі - буде морозна погода
- Якщо сьогодні мороз, проте кукурікають півні - скоро буду відлига
- 2 грудня каркають ворони - до заметілі
- Сьогодні гусаки ховають голову під крило - будуть морози
У кого сьогодні день ангела
За новим стилем 2 грудня день ангела відзначають власники таких імен: Андрій, Авакум, Іван, Кирило, Іраклемон, Степан, Соломон, Феофіл, Іван, Тамара, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Денис, Варлаам, Іларіон, Валентин, Ефимія, Христофор, Федір, Вівіана.
Яке свято 2 грудня у світі
Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають такі свята і події:
- День Волта Діснея
- Всесвітній день запобігання забрудненню
- День безпечної бритви
- Міжнародний день боротьби за скасування рабства
- День гри в баскетбол
- Всесвітній день комп'ютерної грамотності
- День безпородного собаки
- День спеціальної освіти
- День оладок
- Міжнародний день модельної залізниці
Також перший понеділок після Чорної п'ятниці називають Кіберпонеділком. В цей день розпочинаються розпродажі та акції в інтернет-магазинах.
Раніше ми писали про те, хто святкує дні ангела в грудні за старим і новим стилем.
А також розповідали, які церковні свята будуть в грудні 2024 року.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, DayToday, Вікіпедія, Церковний календар, Місячний календар.