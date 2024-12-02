Церковный праздник 2 декабря: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
В понедельник 2 декабря начинается 24-я неделя после Пятидесятницы. По новому календарю этого дня церковь почитает память и деяния пророка Аввакума.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и главных запретах церковного праздника 2 декабря, а также о том, у кого сегодня день ангела и что отмечают в мире.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Аввакум - один из 12 малых библейских пророков Ветхого Завета. Святой вел проповеди примерно в 650 году до н. е. Впрочем, в Священном Писании сведения о жизни Пророка отсутствуют.
Предполагают, что Аввакум жил во времена пророка Иеремии или во время правления царя Иоакими. В пророчествах, состоящих из трех глав, Аввакум предусмотрел порабощение Иерусалима и разрушение Иерусалимского храма. Эти пророчества сбылись.
По церковным легендам, Аввакум умер в глубокой старости, за два года до возвращения иудеев из Вавилона.
Что нельзя делать 2 декабря
Поскольку в этот период продолжается Рождественский пост, его запреты распространяются на 2 декабря. Кроме этого, сегодня нельзя:
- переедать
- начинать новую деятельность
- отправляться в путешествия
- много работать физически и интеллектуально
- поднимать находки с дороги
- проклинать кого-то и злословить
- ссориться с близкими и знакомыми
- делиться планами на будущее
Впрочем, хотя сегодня не стоит браться за новые дела, следует тщательно распланировать деятельность на декабрь.
Народные приметы и традиции этого дня
- Если 2 декабря непогода, она продлится до окончания января
- Если в этот день на небе яркие звезды - будет морозная погода
- Если сегодня мороз, однако кукарекают петухи - скоро буду оттепель
- 2 декабря каркают вороны - к метели
- Сегодня гуси прячут голову под крыло - будут морозы
У кого сегодня день ангела
По новому стилю 2 декабря день ангела отмечают владельцы таких имен: Андрей, Аввакум, Иван, Кирилл, Ираклемон, Степан, Соломон, Феофил, Иван, Тамара, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Денис, Варлаам, Илларион, Валентин, Ефимия, Христофор, Федор, Вивиана.
Какой праздник 2 декабря в мире
Сегодня, 2 декабря, в мире отмечают следующие праздники и события:
- День Волта Диснея
- Всемирный день предотвращения загрязнения
- День безопасной бритвы
- Международный день борьбы за отмену рабства
- День игры в баскетбол
- Всемирный день компьютерной грамотности
- День беспородной собаки
- День специального образования
- День оладий
- Международный день модельной железной дороги
Также первый понедельник после Черной пятницы называют Киберпонедельником. В этот день начинаются распродажи и акции в интернет-магазинах.
Ранее мы писали о том, кто празднует дни ангела в декабре по старому и новому стилю.
А также рассказывали, какие церковные праздники будут в декабре 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, DayToday, Википедия, Церковный календарь, Лунный календарь.