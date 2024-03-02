Церковне свято 2 березня: що категорично не можна робити, щоб не втратити своє щастя

Історія свята

Феодот був єпископом у місті Кіринеї, що на Кіпрі. У той час за наказом імператора Лікінія переслідували християн. Втім, Феодота це не злякало і він відкрито проповідував віру в Ісуса і намагався язичників навернути у християнство. Як тільки святий дізнався, що його хочуть схопити воїни імператора і покарати за віру, він сам до них прийшов.

Феодота піддали великим тортурам, а тоді відправили до в'язниці. Через 5 днів святому наказали зректися Христа, але він не пішов на це. Тоді його поклали на залізні решітки, розвели під ними багаття, вбили чоловіку цвяхи в руки і ноги і змусили після цих тортур йти. Люди, які побачили це, увірували в істинного Господа.

Коли до влади прийшов імператор Костянтин, він дарував всім мученикам свободу і дозволив сповідувати християнство. Звільнений Феодот повернувся у рідне місто і ще два роки служив єпископом, а потім помер.

У народі цей день називали Вітроносом. Предки вірили, що можна легко підхопити застуду, тому намагалися без нагальної причини не виходити з дому. Також у цей день сіяли на розсаду насіння помідорів, перцю, ранньої білокачанної, цвітної й брюссельської капусти, щоб був гарний урожай.

Прикмети дня

тепла погода - буде рання весна

погода погана - весна буде пізньою

який сьогодні день - таким буде і літо: теплий - до теплого і мокрого літа, морозний - до холодного, а якщо дощ пішов, то все літо буде дощовим

якщо опівдні багато сонця - буде багатий урожай хліба

Що сьогодні не можна робити

веселитися, гучно святкувати

скандалити і сваритися

працювати і виконувати важкі справи по дому

дивитися на вечірнє небо - дуже поганим знаком вважається, якщо побачите падаючу зірку. Вона віщує тяжку хворобу і навіть смерть

купувати одяг і латати шкарпетки - так можна зашити своє щастя

вагітним не можна обіймати чужих дітей, інакше власна дитина часто хворітиме

День ангела сьогодні святкують: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Микола, Сава, Федот.

Молитва за урожай

"Господи Боже, Отче наш, що сказав нашому прабатькові: "В поті чола твого будеш їсти хліб свій!" Скоряюся волі Твоїй святій, з молитвою на устах кричу, допоможи мені і благослови мою працю, нехай моя нива примножиться урожаєм моїм рідним і мені, Господи, на пожиток, а Тобі на славу". Амінь.