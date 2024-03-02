Церковный праздник 2 марта: что категорически нельзя делать, чтобы не потерять свое счастье

История праздника

Феодот был епископом в городе Киринее на Кипре. В то время по приказу императора Ликиния преследовали христиан. Но Феодота это не испугало, и он открыто проповедовал веру в Иисуса и пытался язычников обратить в христианство. Как только святой узнал, что его хотят схватить воины императора и наказать за веру, он сам к ним пришел.

Феодота подвергли большим пыткам, а затем отправили в тюрьму. Через 5 дней святому приказали отречься от Христа, но он не пошел на это. Тогда его положили на железные решетки, развели под ними костер, вбили гвозди в руки и ноги и заставили после этих пыток идти. Люди, увидевшие это, уверовали в истинного Господа.

Когда к власти пришел император Константин, он даровал всем мученикам свободу и позволил исповедовать христианство. Освобожденный Феодот вернулся в родной город и еще два года служил епископом, а затем умер.

В народе этот день называли Ветроносом. Предки верили, что можно легко подхватить простуду, поэтому старались без причины не выходить из дома. Также в этот день сеяли на рассаду семена помидоров, перца, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты, чтобы был хороший урожай.

Приметы дня

теплая погода - будет ранняя весна

погода плохая - весна будет поздней

какой сегодня день - таким будет и лето: теплый - к теплому и мокрому лету, морозный - к холодному, а если дождь ушел, то все лето будет дождливым

если в полдень много солнца - будет богатый урожай хлеба

Что сегодня нельзя делать

веселиться, громко праздновать

скандалить и ссориться

работать и выполнять трудные дела по дому

смотреть на вечернее небо - очень плохим знаком считается, если увидите падающую звезду. Она предвещает тяжелую болезнь и даже смерть

покупать одежду и латать носки - так можно зашить свое счастье

беременным нельзя обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть

День ангела сегодня празднуют: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Николай, Савва, Федот.

Молитва за урожай

"Господи Боже, Отче наш, который сказал нашему праотцу: "В поте лица твоего будешь есть хлеб свой!" Покоряюсь воле Твоей святой, с молитвой на устах орю, помоги мне и благослови мою работу, пусть моя нива умножится урожаем моим родным и мне, Господи, на пищу, а Тебе во славу". Аминь.