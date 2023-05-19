UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 19 травня: що потрібно зробити, а на що – повне табу

Яке свято 19 травня (Getty Images)
Автор: Styler

19 травня православна церква вшановує пам'ять праведника Іова Багатостраждального.

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Головні традиції цього дня

Іов був людиною благочестивою, його поважали співгромадяни. Але, за Божою волею, на його дім обрушилися нещастя: він втратив дітей, багатства і був вражений проказою.

У вченні Церкви святий Йова є прообразом Ісуса Христа, який постраждав заради спасіння людства, а потім прославився Світлим Воскресінням.

У день Іова сіють горох, гарбуз та огірки. Сіяти горох можна за північного вітру, а за західного і південного посів відкладають. Також горох не можна сіяти при дорозі. А огірки цього дня сіяли за будь-якої погоди.

На Русі у цей день шанували росу. Діти бігали по траві босоніж і вмивалися росою. Вважалося, що це принесе здоров'я. Дівчата занурювали в росу рушник, а потім дарували коханому. Вірили, що тоді чоловік закохається.

Прикмети погоди на цю дату

  • Ясна погода – до чудового врожаю огірків.
  • Сильна роса вранці - до хорошого врожаю овочів.
  • Якщо бузок сьогодні сильно пахне, то буде дощ, а якщо не пахне – на суху погоду.
  • Вранці туман обіцяє хмарну, але суху погоду.

Що не можна робити 19 травня

  • Вагітним жінкам не можна гладити чужих дітей.
  • Лаятися з близькими не можна, інакше ніколи не помиритеся.
  • Не можна весь день нічого не робити - болітиме спина.

Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.

Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Українісвято в Україні