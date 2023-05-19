Церковне свято 19 травня: що потрібно зробити, а на що – повне табу

19 травня православна церква вшановує пам'ять праведника Іова Багатостраждального.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .
Іов був людиною благочестивою, його поважали співгромадяни. Але, за Божою волею, на його дім обрушилися нещастя: він втратив дітей, багатства і був вражений проказою.
У вченні Церкви святий Йова є прообразом Ісуса Христа, який постраждав заради спасіння людства, а потім прославився Світлим Воскресінням.
У день Іова сіють горох, гарбуз та огірки. Сіяти горох можна за північного вітру, а за західного і південного посів відкладають. Також горох не можна сіяти при дорозі. А огірки цього дня сіяли за будь-якої погоди.
На Русі у цей день шанували росу. Діти бігали по траві босоніж і вмивалися росою. Вважалося, що це принесе здоров'я. Дівчата занурювали в росу рушник, а потім дарували коханому. Вірили, що тоді чоловік закохається.
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