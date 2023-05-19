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Церковный праздник 19 мая: что нужно сделать, а на что - полное табу

Какой праздник 19 мая (Getty Images)
Автор: Styler

19 мая православная церковь чтит память праведника Иова Многострадального.

Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Главные традиции этого дня

Иов был человеком благочестивым, его уважали сограждане. Но, по воле Божией, на его дом обрушились несчастья: он лишился детей, богатства и был поражен проказой.

В учении Церкви святой Иова является прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества, а потом прославившегося Светлым Воскресением.

В день Иова сеют горох, тыкву и огурцы. Сеять горох можно при северном ветре, а при западном и южном посев откладывают. Также горох нельзя сеять при дороге. А огурцы в этот день сеяли при любой погоде.

На Руси в этот день почитали росу. Дети бегали по траве босиком и умывались росой. Считалось, что это принесет крепкое здоровье. Девушки окунали в росу рушник, а потом дарили любимому. Верили, что тогда мужчина влюбится.

Приметы погоды на эту дату

  • Ясная погода - к прекрасному урожаю огурцов.
  • Сильная роса с утра - к хорошему урожаю овощей.
  • Если сирень сегодня сильно пахнет, то будет дождь, а если не пахнет - к сухой погоде.
  • Утренний туман сулит облачную, но сухую погоду.

Что нельзя делать 19 мая

  • Беременным женщинам нельзя гладить чужих детей.
  • Ругаться с близкими нельзя, иначе никогда не помиритесь.
  • Нельзя весь день ничего не делать - будет болеть спина.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие церковные праздники мы будем отмечать в мае 2023 года.

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