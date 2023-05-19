Церковный праздник 19 мая: что нужно сделать, а на что - полное табу

Главные традиции этого дня

Иов был человеком благочестивым, его уважали сограждане. Но, по воле Божией, на его дом обрушились несчастья: он лишился детей, богатства и был поражен проказой.

В учении Церкви святой Иова является прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества, а потом прославившегося Светлым Воскресением.

В день Иова сеют горох, тыкву и огурцы. Сеять горох можно при северном ветре, а при западном и южном посев откладывают. Также горох нельзя сеять при дороге. А огурцы в этот день сеяли при любой погоде.

На Руси в этот день почитали росу. Дети бегали по траве босиком и умывались росой. Считалось, что это принесет крепкое здоровье. Девушки окунали в росу рушник, а потом дарили любимому. Верили, что тогда мужчина влюбится.

Приметы погоды на эту дату

Ясная погода - к прекрасному урожаю огурцов.

Сильная роса с утра - к хорошему урожаю овощей.

Если сирень сегодня сильно пахнет, то будет дождь, а если не пахнет - к сухой погоде.

Утренний туман сулит облачную, но сухую погоду.

Что нельзя делать 19 мая