Церковне свято 19 травня: що потрібно зробити, а на що – повне табу

Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Головні традиції цього дня

Іов був людиною благочестивою, його поважали співгромадяни. Але, за Божою волею, на його дім обрушилися нещастя: він втратив дітей, багатства і був вражений проказою.

У вченні Церкви святий Йова є прообразом Ісуса Христа, який постраждав заради спасіння людства, а потім прославився Світлим Воскресінням.

У день Іова сіють горох, гарбуз та огірки. Сіяти горох можна за північного вітру, а за західного і південного посів відкладають. Також горох не можна сіяти при дорозі. А огірки цього дня сіяли за будь-якої погоди.

На Русі у цей день шанували росу. Діти бігали по траві босоніж і вмивалися росою. Вважалося, що це принесе здоров'я. Дівчата занурювали в росу рушник, а потім дарували коханому. Вірили, що тоді чоловік закохається.

Прикмети погоди на цю дату

Ясна погода – до чудового врожаю огірків.

Сильна роса вранці - до хорошого врожаю овочів.

Якщо бузок сьогодні сильно пахне, то буде дощ, а якщо не пахне – на суху погоду.

Вранці туман обіцяє хмарну, але суху погоду.

Що не можна робити 19 травня