Церковный праздник 19 мая: что нужно сделать, а на что - полное табу
19 мая православная церковь чтит память праведника Иова Многострадального.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Главные традиции этого дня
Иов был человеком благочестивым, его уважали сограждане. Но, по воле Божией, на его дом обрушились несчастья: он лишился детей, богатства и был поражен проказой.
В учении Церкви святой Иова является прообразом Иисуса Христа, пострадавшего ради спасения человечества, а потом прославившегося Светлым Воскресением.
В день Иова сеют горох, тыкву и огурцы. Сеять горох можно при северном ветре, а при западном и южном посев откладывают. Также горох нельзя сеять при дороге. А огурцы в этот день сеяли при любой погоде.
На Руси в этот день почитали росу. Дети бегали по траве босиком и умывались росой. Считалось, что это принесет крепкое здоровье. Девушки окунали в росу рушник, а потом дарили любимому. Верили, что тогда мужчина влюбится.
Приметы погоды на эту дату
- Ясная погода - к прекрасному урожаю огурцов.
- Сильная роса с утра - к хорошему урожаю овощей.
- Если сирень сегодня сильно пахнет, то будет дождь, а если не пахнет - к сухой погоде.
- Утренний туман сулит облачную, но сухую погоду.
Что нельзя делать 19 мая
- Беременным женщинам нельзя гладить чужих детей.
- Ругаться с близкими нельзя, иначе никогда не помиритесь.
- Нельзя весь день ничего не делать - будет болеть спина.
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