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Церковне свято 19 листопада: що треба сьогодні зробити, щоб захистити свій дім від нещастя

Неділя 19 листопада 2023 06:00
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Церковне свято 19 листопада: що треба сьогодні зробити, щоб захистити свій дім від нещастя Яке церковне свято 19 листопада (фото: Freepik)
Автор: Styler

19 листопада церква за новим календарем вшановує день пам’яті святого пророка Авдія.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Авдій був родом із села Віфарама, що поблизу Єфремової гори. Він був домоправителем в ізраїльського царя Ахава, але потім покинув царську службу і пішов за пророком Ілією Фесвітянином. З часом в Авдія також відкрився дар пророцтва.

Книга пророка Авдія входить до старозавітної біблійної писемності. Вона складається з однієї глави. У ній пророк передбачив загибель Едома та язичницьких народів.

Після смерті пророка його поховали поряд з предками в Самарії.

Здавна наші предки вірили, що Авдій сприяє сімейному благополуччю і домашньому господарству. У цей день українці стукали обухом сокири по віконних рамах та дверних косяках, щоб захистити свій будинок від нечесті.

Прикмети дня

  • якщо йде сніг і дме сильний вітер - зима буде довгою, а весна холодною
  • ясне небо віщує морози, а тьмяне - відлигу
  • багато снігу з глибокими заметами - буде щедрий урожай в наступному році
  • якщо вітер різко змінив напрямок - чекайте негоду
  • кіт ховається під ковдру - буде похолодання

Що не можна сьогодні робити

  • з’ясовувати стосунки з близькими, а також зустрічатися з недругами
  • просити про допомогу
  • виходити з дому без особливої на це потреби - у давнину вірили, що в цей день на вулицях лютує нечисть
  • робити великі покупки та фінансові вклади, інакше ризикуєте втратити гроші
  • пити алкоголь, бо можна нажити проблем

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Валентин, Веніамін, Геннадій, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Гнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Порфирій, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

Головна молитва дня

Оскільки Авдій був захисником сім'ї, сьогодні варто помолитися за родинний затишок.

"Владико Преблагословенний, візьми під Свій покров сім'ю мою, всели у серця чоловіка мого (дружини моєї) і чад наших світло, любов і беззаперечність всьому доброму, не допусти нікого з сім'ї моєї до розлуки і тяжкого розставання, до хвороб і передчасної смерті.

А будинок наш і всіх нас, що живуть в ньому, збережи від вогненного запалення, крадіжок, усяких злих обставин, і страху, і диявольського плану.

Та й ми купно і окремо, явно і потаємно будемо прославляти ім'я Твоє Святе завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.

Раніше ми розповідали про те, які свята будуть у листопаді 2023 року.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

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