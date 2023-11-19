Церковный праздник 19 ноября: что надо сегодня сделать, чтобы защитить свой дом от несчастья

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Авдий был родом из села Вифарама, что вблизи Ефремовой горы. Он был домоправителем у израильского царя Ахава, но потом покинул царскую службу и последовал за пророком Илией Фесвитянином. Со временем в Авдия также открылся дар пророчества.

Книга пророка Авдия входит в ветхозаветную библейскую письменность. Она состоит из одной главы. В ней пророк предсказал гибель Едома и языческих народов.

После смерти пророка его похоронили рядом с предками в Самарии.

Наши предки верили, что Авдий способствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. В этот день украинцы стучали обухом топора по оконным рамам и дверным косякам, чтобы защитить свой дом от нечестия.

Приметы дня

если идет снег и дует сильный ветер - зима будет длинной, а весна холодной

ясное небо предвещает морозы, а тусклое - оттепель

много снега с глубокими заносами - будет щедрый урожай в следующем году

если ветер резко изменил направление - ждите непогоду

кот прячется под одеяло - будет похолодание

Что нельзя сегодня делать

выяснять отношения с близкими, а также встречаться с недругами

просить о помощи

выходить из дома без особой на это нужды - предки верили, что в этот день на улицах свирепствует нечисть

делать большие покупки и финансовые вклады, иначе рискуете потерять деньги

пить алкоголь, потому что можно нажить проблем

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

Главная молитва дня

Поскольку Авдий был защитником семьи, сегодня следует помолиться за семейный уют.

"Владыка Преблагословенный, возьми под Свой покров семью мою, всели в сердца мужа моего (жены моей) и чад наших свет, любовь и беспрекословность всему доброму, не допусти никого из семьи моей к разлуке и тяжкому расставанию, к болезням и преждевременной смерти.

А дом наш и всех нас, живущих в нем, убереги от огненного воспаления, воровства, всяких злых обстоятельств, и страха, и дьявольского плана.

Да и мы вместе и отдельно, явно и тайно будем прославлять имя Твое Святое всегда, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.