ua en ru
Вс, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 19 ноября: что надо сегодня сделать, чтобы защитить свой дом от несчастья

Воскресенье 19 ноября 2023 06:00
UA EN RU
Церковный праздник 19 ноября: что надо сегодня сделать, чтобы защитить свой дом от несчастья Какой церковный праздник 19 ноября (фото: Freepik)
Автор: Styler

19 ноября церковь по новому календарю чествует день память святого пророка Авдия.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Авдий был родом из села Вифарама, что вблизи Ефремовой горы. Он был домоправителем у израильского царя Ахава, но потом покинул царскую службу и последовал за пророком Илией Фесвитянином. Со временем в Авдия также открылся дар пророчества.

Книга пророка Авдия входит в ветхозаветную библейскую письменность. Она состоит из одной главы. В ней пророк предсказал гибель Едома и языческих народов.

После смерти пророка его похоронили рядом с предками в Самарии.

Наши предки верили, что Авдий способствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. В этот день украинцы стучали обухом топора по оконным рамам и дверным косякам, чтобы защитить свой дом от нечестия.

Приметы дня

  • если идет снег и дует сильный ветер - зима будет длинной, а весна холодной
  • ясное небо предвещает морозы, а тусклое - оттепель
  • много снега с глубокими заносами - будет щедрый урожай в следующем году
  • если ветер резко изменил направление - ждите непогоду
  • кот прячется под одеяло - будет похолодание

Что нельзя сегодня делать

  • выяснять отношения с близкими, а также встречаться с недругами
  • просить о помощи
  • выходить из дома без особой на это нужды - предки верили, что в этот день на улицах свирепствует нечисть
  • делать большие покупки и финансовые вклады, иначе рискуете потерять деньги
  • пить алкоголь, потому что можно нажить проблем

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

Главная молитва дня

Поскольку Авдий был защитником семьи, сегодня следует помолиться за семейный уют.

"Владыка Преблагословенный, возьми под Свой покров семью мою, всели в сердца мужа моего (жены моей) и чад наших свет, любовь и беспрекословность всему доброму, не допусти никого из семьи моей к разлуке и тяжкому расставанию, к болезням и преждевременной смерти.

А дом наш и всех нас, живущих в нем, убереги от огненного воспаления, воровства, всяких злых обстоятельств, и страха, и дьявольского плана.

Да и мы вместе и отдельно, явно и тайно будем прославлять имя Твое Святое всегда, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в ноябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні церковный календарь