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Церковне свято 19 червня: що не можна робити в цей особливий день, а що - обов'язково

Яке свято 19 червня (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

19 червня 2023 року українці за православним календарем вшановують пам'ять Іларіона Долмацького. В народі цей день називають Ларіон Пропольнік, і він має особливі традиції.

Що можна і не можна робити в цей день, як помолитися, і на які прикмети звернути увагу - в матеріалі Styler далі.

Традиції 19 червня, що треба зробити

Колись в цей день було прийнято виходити в поле і прополювати його від бур’янів. Люди вірили, якщо вчасно з ними не впоратися, це принесе біди.

Також вважалося, що бур'ян можна полоти, тільки коли місяць іде на спад, а на повню така робота марна, оскільки бур'яни незабаром знову виростуть.

Крім того в цей день наші предки шанували зерно і хлібні посіви. Святому Іларіону молилися про гарний врожай хліба.

У цю дату можна пом'янути померлих рідних, помолитися за їх душу.

Колись на Іларіона дотримувалися посту, щоб вшанувати пам'ять святого. Вірили, що Бог нагородить тих, хто буде вживати тільки пісну їжу в цей день.

Що не можна робити на Ларіона

Вважається, що і цей день в жодному разі не можна викидати залишки зі столу. Краще за все зайве віддати тим, хто цього потребує.

У городі не можна забувати бур'яни, навіть вирвані, інакше вони не виведуться, а врожаю не буде.

Звісно ж не можна сваритися, лихословити, бажати зла, також не можна ображатися, а якщо хтось намагається вас образити, його варто пробачити.

Колись наші пращури вірили, що в цей день не варто пасти корів, овець та інших тварин.

Якщо дата випала на повний місяць, то не можна працювати в городі. На щастя, у червні повня була 4-го числа.

Якщо в цей день проводяться поминки, то на них ні в якому разі не можна пити спиртне і сваритися.

19 червня варто поратися на городі, але не на повню (фото: freepik)

Головні прикмети на сьогодні

  • Дує північний вітер - влітку буде багато опадів.
  • Дме вітер в східному напрямку - літо буде дощовим.
  • Жуки літають ввечері - можна розраховувати на хорошу погоду.
  • Різко похолодало - значить скоро погода зміниться на краще.
  • Грім сьогодні віщує дощі.
  • Вранці грім чутно - ввечері дощ буде.
  • Ясна погода - зерно буде крупне.

День ангела сьогодні святкують:

Віссаріон, Єлисей, Юхим, Іларіон, Іона, Софрон, Сусанна, Фекла, Гервасій, Протас, Ромуальд.

Як помолитися за гарний врожай і добробут

Сотворителю світу, повели землі Твоїй, щоб вона була плідною i принесла численні плоди. Нехай Твої роси і сонце, дощ і погода зроблять її врожайною.

Господи, ми посіяли Твоє зерно, віддане під Твій покров і Провидіння, зрошене потом Твого люду. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, Господи і Отче наш!

Просимо Тебе про це, Боже в Трійці Святій Єдиний, якому честь, хвала і подяка нині і по всі віки віків.

Амінь.

Раніше ми писали також про церковний календар на липень 2023.

Також дізнайтеся, чи будуть у липні 2023 додаткові вихідні дні.

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