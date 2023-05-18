Церковне свято 18 травня: що треба зробити в день Ірини, а що не можна

18 травня православні християни вшановують пам'ять великомучениці Ірини Македонської.
Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler.
Ірина жила у І столітті. Її батьком був правитель Маггедон Лікіній. З дитинства Ірина Потім вона прийняла Хрещення. Дівчина вирішила не виходити заміж та стати нареченою Ісуса.
Ірину навчав християнин наставник Апеліан, але він приховував свою віру. Тому й дівчина стала християнкою. Після батька на його посаду прийшов Седекія, який почав переслідування християн. Постраждала й Ірина, але тортури не завдали їй шкоди. Вона прожила довге життя і мала здатність зцілювати хворих.
Капустницею чи Розсадницею день прозвали за те, що 18 травня починали висаджувати розсаду капусти. Капуста була одним із найулюбленіших у народі овочів.
18 травня іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Яків, Аріна, Ірина. Привітайте їх із днем ангела.
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