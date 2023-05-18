Церковный праздник 18 мая: что нужно сделать в день Ирины, а что нельзя

18 мая православные христиане почитают память великомученицы Ирины Македонской.
Что нужно делать в этот день, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Ирина жила в I веке. Ее отцом был правитель Маггедона Ликиний. С детства ИринаПотом она приняла Крещение. Девушка решила не выходить замуж и стать невестой Иисуса.
Ирину обучал христианин наставник Апелиан, но он скрывал свою веру. Потому и девушка стала христианкой. После отца на его пост пришел Седекия, который начал гонения христиан. Пострадала и Ирина, но пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь и имела способность исцелять больных.
Капустницей или Рассадницей день прозвали за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты. Капуста была одним из самых любимых в народе овощей.
18 мая именины отмечают владельцы таких имен: Адриан, Яков, Арина, Ирина. Поздравьте их с днем ангела.
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