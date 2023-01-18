Церковне свято 18 січня: що категорично не можна робити напередодні Хрещення, у кого іменини

18 січня – це Хрещенський Святвечір, ще цей день називають Голодна кутя.

Про всі прикмети та заборони 18 січня, а також у когось день ангела - ми розповімо в матеріалі Styler.

Що потрібно зробити напередодні Хрещення

В Україні переддень свята часто називають саме "Голодна кутя", а все тому, що протягом усього дня віруючі постують. Дозволяється лише пити воду.

За святковий стіл сідають із появою на небі першої вечірньої зірки. А до вечері готують лише пісні страви, серед яких особливе місце належить куті.

До свята Водохреща завчасно слід було прибратися та випрати. 19 січня всю доступну воду вважали освяченою, і використовувати її для побутових потреб було заборонено.

Тому в Хрещенський святвечір намагалися встигнути зробити всі справи, пов'язані зі прибиранням. Інша причина – народні забобони про те, що напередодні Хрещення Господнього активізується нечиста сила. Тому в будинку особливо ретельно вичищали кути, а потім окропляли їх святою водою – вірили, що в пильних кутах можуть причаїтися чорти.

Головні прикмети цього дня

Яка погода сьогодні – така й на Масляну буде.

Сніг та хуртовина у цей день – до рясного врожаю.

Сніг на деревах гне гілки – уродяться ягоди та мед.

Якщо сьогодні немає снігу – до небагатого врожаю.

Сильний вітер дме з півдня – влітку часті грози.

Місяць у цей день до сильної повені, а молодик - до збереження хрещенської погоди в найближчий місяць.

Що не можна робити в Хрещенський святвечір

Сваритися та злитися. Напередодні Хрещення Господнього слід провести у світі із собою та своїми близькими. Не слід лаятись і сердитися, день краще присвятити духовній та фізичній підготовці до свята.

Вживати алкоголь. Віруючі люди у цей день не їдять м'ясо, не п'ють алкогольні напої, дотримуючись суворого посту.

Набирати водохресну воду з поганими думками в голові.

18 січня день ангела святкують Аполлінарія, Григорій, Лук'ян, Міна, Роман, Тетяна та Хома.