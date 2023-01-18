Церковный праздник 18 января: что категорически нельзя делать в канун Крещения, у кого именины

18 января - это Крещенский Святвечер или еще этот день называют Голодная кутья.

Обо всех приметах и запретах 18 января, а также у кого день ангела - мы расскажем в материале Styler.

Что нужно сделать в канун Крещения

В Украине канун праздника часто называют именно "Голодная кутья", а все потому, что на протяжении всего дня верующие постятся. Разрешается только пить воду.

За праздничный стол садятся с появлением на небе первой вечерней звезды. А к ужину готовят только постные блюда, среди которых особое место принадлежит кутье.

До праздника Крещения заранее следовало убраться и постирать. 19 января всю доступную воду считали освященной, и использовать ее для для бытовых нужд было запрещено.

Поэтому в Крещенский сочельник старались успеть сделать все дела, связанные с уборкой. Другая причина – народное суеверие о том, что накануне Крещения Господня активизируется нечистая сила. Поэтому в доме особенно тщательно вычищали углы, а затем окропляли их святой водой – верили, что в пыльных углах могут притаиться черти.

Главные приметы этого дня

Какая погода сегодня – такая и на Масленицу будет.

Снег и метель в этот день – к обильному урожаю.

Снег на деревьях гнет ветви – уродятся ягоды и мед.

Если сегодня нет снега– к небогатому урожаю.

Сильный ветер дует с юга – летом будут частые грозы.

Полнолуние в этот день к сильному половодью, а новолуние – к сохранению крещенской погоды в ближайший месяц.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

Ссориться и злиться. Канун Крещения Господня следует провести в мире с собой и своими близкими. Не следует ругаться и сердиться, день лучше посвятить духовной и физической подготовке к празднику.

Употреблять алкоголь. Верующие люди в этот день не едят мясо, не пьют алкогольные напитки, соблюдая строгий пост.

Набирать крещенскую воду с дурными мыслями в голове.

18 января день ангела празднуют Аполлинария, Григорий, Лукьян, Мина, Роман, Татьяна и Фома.