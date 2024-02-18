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Церковне свято 18 лютого: як сьогодні молитися і що не можна робити

Неділя 18 лютого 2024 06:00
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Церковне свято 18 лютого: як сьогодні молитися і що не можна робити Яке свято 18 лютого (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

18 лютого церква за новим календарем вшановує Папу Римського Лева I, за старим стилем у цей день молилися до мучениці Агафії та святителя Феодосія Чернігівського.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Народився Лев в італійській Тоскані у V столітті. За переказами, він силою своєї молитви зупинив вождя гунів Аттілу, який хотів зрівняти Рим із землею. Також святий переконав вандалів не проливати марно кров римлян.

У 440 році Лев став Папою Римським. У цьому званні він пробув 21 рік і за благочестиві діла здобув велику любов серед людей. Після смерті Лева І поховали при вході до базиліки святого Петра. На його гробі написали "Як за життя беріг Церкву, так після смерті чуває при її вході".

У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих днів. Традиційно у цей день пекли пиріжки і печиво з вівсяного борошна. Пригощали випічкою родичів, а також розкладали її у дворі, щоб птахи могли поласувати.

Прикмети дня

  • якщо суха та сонячна погода - чекайте щедрого урожаю
  • ніч зоряна - скоро буде похолодання
  • вдарив грім - літо буде спекотним
  • ясний місяць - весна буде пізньою, блідий місяць - буде снігопад

Що не можна сьогодні робити

  • сваритись, лаятись, проклинати та ображатись
  • займатись важкою фізичною працею
  • ходити босоніж по землі
  • зберігати старі та поламані речі
  • вишивати та в'язати

День Ангела сьогодні відзначають: Лев, Олександр, Василь, Віктор, Дорофій та Агапій.

Головна молитва дня

"Господи святий, Отче всемогутній, предвічний Боже, від якого походить усякий дар і всяке добро! Дякую тобі за твої добродійства, що їх багато вилляв єси на мене, грішного й недостойного - (грішну й недостойну), та сердечно молюся тобі: Так як тепер милостиво вислухав ти мої молитви і виявив на мені свою доброту, так і назавжди виповняй добрі прохання мої і виявляй на мені багату милість твою. Бо ти щедрий і чоловіколюбивий Бог, і тобі славу возсилаю, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Переглядайте також новий церковний календар на лютий.

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